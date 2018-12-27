أمير نجران يدشن الموقع الالكتروني لجمعية تصلال الخيرية

أمير نجران يدشن الموقع الالكتروني لجمعية تصلال الخيرية

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المنطقة الشرقية

أمير نجران يدشن الموقع الالكتروني لجمعية تصلال الخيرية

أمير نجران يدشن الموقع الالكتروني لجمعية تصلال الخيرية
http://almnatiq.net/?p=673468
المناطق - نجران

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الجمعيات الخيرية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وتسخير الإمكانات التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، في محورها لتأصيل مجتمع حيوي، بتحويل المستفيدين إلى منتجين، في إطار عمل مؤسسي منظم.

جاء ذلك أثناء تدشين سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، الموقع الإلكتروني للجمعية الخيرية في تصلال، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور صالح بن نمران الحارثي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الجمعية وماتقدمه من خدمات للمستفيدين .

 

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