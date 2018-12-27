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الأمير سعود بن نايف يطلع على مشاريع وإنجازات سجون المنطقة الشرقية

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الأمير سعود بن نايف يطلع على مشاريع وإنجازات سجون المنطقة الشرقية

الأمير سعود بن نايف يطلع على مشاريع وإنجازات سجون المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=673475
الدمام - فهد المريخي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على إنجازات الإدارة العامة للسجون بالمنطقة الشرقية خلال استقبال سموه اليوم الخميس في مكتبه بديوان الإمارة لمدير عام سجون المنطقة العميد راكان بن متعب الشعلان.

والتي تضمنت العديد من الإنشاءات الجديدة في العنابر ومقرات النزلاء والمبادرات التي أطلقتها سجون الشرقية بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة أيدها الله على تهيئة كافة وسائل الراحة للنزلاء وتوفير المتطلبات الأساسية لهم ، موجهاً سموه بأهمية تكثيف البرامج التوعوية وإيجاد الفرص التعليمية والتدريبية المناسبة للنزلاء أثناء فترة محكومايتهم، مثمنا سموه جهود كافة العاملين في سجون الشرقية.

من جهته قدم مدير عام سجون المنطقة العميد الشعلان شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه بكل ما يهم السجون في المنطقة وعلى توجيهاته السديدة للاهتمام بالنزلاء وتوفير كافة الاحتياجات لهم ، مبيناً بأن سجون الشرقية أنهت خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع من بينها انجاز جناح مكتمل بإدارة سجن محافظة حفر الباطن يتسع لـ350نزيل  ، ومجموعة إضافات بالإدارة العامة لسجن الدمام تتمثل في عنابر جديدة ومبنى إدارة ومدرسة للنزلاء ومستوصف ومقر استقبال جديد وإنشاء بوابة دخول الأليات خاصة بالشرطة العسكرية ونسبة إنجاز ما تم ذكره 65٪ ، وكذلك البدء في انشاء صالة مراجعين جديده بالإدارة العامة لسجن الدمام ، وإضافة عنبر مكتمل بإدارة سجن محافظة الجبيل يتسع لـ 200نزيل.

وبين العميد الشعلان بأنه تم إنشاء مكاتب للأحوال المدنية والربط الكامل بالإدارة العامة لسجن الدمام وسجن الاحساء وسجن الخبر وسجن القطيف لخدمة النزلاء وأسرهم، والحاق النزلاء بالتعليم الجامعين (التعليم عن بعد) بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الملك فيصل وجامعة الامام محمد بن سعود وبلغ عدد نزلاء سجون المنطقة الشرقية الملتحقين بالجامعة 274 نزيلاً .

فيما تم الربط الالكتروني مع وزارة العدل بسجن الدمام وسجن الخبر وسجن القطيف لعمل وكالات للنزلاء وانهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم وتوكيل المحامين وغيرهم، والعمل جاري لربط بقية فروع سجون المنطقة الشرقية .

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