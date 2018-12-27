أمير القصيم يكرم أبناء مؤسسة “إخاء” بمناسبة اليوم العربي لليتيم

المناطق - بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بالدعم الذي يلقاه الأيتام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، مشيداً بإسهامات القيادة الرشيدة في دعم الأيتام وحرصها على رعايتهم وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم ، وإنشائها المؤسسات الحكومية التي ترعى الأيتام من خلال برامج نوعية ليكون لها دور فاعل ومؤثر في تحسين حياتهم وصقل مهاراتهم.

وقال سموه : إن الإسلام أهتم بالأيتام ، وأقر الحقوق التي تضمن لهم الحياة الكريمة ، والاستقرار الاجتماعي لهم ، من خلال تأكيد حق اليتيم في كتاب الله وسنة الرسول محمد صلَ الله عليه وسلم ، مشيراً سموه إلى أن تكريم الأيتام يأتي انطلاقاً من قيمنا الإسلامية التي أعلت من شأنهم ، وحفظت لهم مكانتهم في المجتمع ، وحثت على تقديم الرعاية لهم ، وجميع ما يلزمهم ، ليشقوا طريقهم في الحياة بنجاح ، ليكونوا أفراد منتجين لأنفسهم ومجتمعهم ، باعتبارهم جزءاً حياً من المجتمع ، وأداة مهمة من أدوات رفعته وتطوره ، مشيداً بالجهود التي تبذلها مؤسسة “إخاء” للأيتام وتنفيذها فعاليات اليوم العربي لليتيم ، التي تتلخص في التأكيد على مكانة هذه الفئة ورعايتهم لهم ودمجهم في المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير القصيم اليوم ، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، عدداً من أبناء فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” بالقصيم ، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة اليوم العربي لليتيم لهذا العام ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع ، ومدير فرع مؤسسة إخاء ياسر المشيقح ، وعدداً من المسؤولين.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بهم مبدياً سعادته بلقائهم ، مستمعاً إلى شرحٍ موجز من مدير المؤسسة عن ما تقدمة من جهود ونشاطات وبرامج ، مقدماً شكره لسموه على دعمه المتواصل لأبنائه الأيتام ، ومتابعة أحوالهم وتقديم كل الدعم لهم ، وحرصه على خدمة المؤسسات الخيرية بالمنطقة.

عقب ذلك شهد سمو الأمير فيصل بن مشعل توقيع أربعة اتفاقيات تابعة لمؤسسة “إخاء” ، حيث وقعها مدير المؤسسة ياسر المشيقح ، الأولى مع مديرية الشؤون الصحية بالقصيم مثلها مديرها العام مطلق الخمعلي ، والثانية مع نادي التعاون الرياضي مثله رئيسه محمد القاسم ، والثالثة مع نادي الرائد الرياضي مثله عضو النادي أحمد العييري ، والرابعة مع مؤسسة جزف مثلها مديرها محمد الرقيبة.

إثر ذلك كرم سموه الأبناء الأيتام ، كما كرم مدير الحرس الوطني بالقصيم اللواء محمد الجعيد ، ومدير الدفاع المدني بالقصيم اللواء عبدالرحمن الصالح ، وسفير إخاء عمر الدغيري ، لما قدموه من خدمات اجتماعية تدعم برامج ونشاطات المؤسسة ، ثم تسلم سموه هدية تذكارية من الأبناء الأيتام بهذه المناسبة.