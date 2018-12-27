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أمير جازان يدشن الفعاليات الدعوية المصاحبة للمهرجان الشتوي 11 مساء اليوم

أمير جازان يدشن الفعاليات الدعوية المصاحبة للمهرجان الشتوي 11 مساء اليوم

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أمير جازان يدشن الفعاليات الدعوية المصاحبة للمهرجان الشتوي 11 مساء اليوم

أمير جازان يدشن الفعاليات الدعوية المصاحبة للمهرجان الشتوي 11 مساء اليوم
http://almnatiq.net/?p=673493
جازان - فضة آل عطيف

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم الخميس فعاليات البرنامج الدعوي المصاحب للمهرجان الشتوي 11 ، لعام ١٤٤٠ ، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة بجامع خادم الحرمين بمدينة جازان.

وتنطلق البرامج الدعوية بافتتاح سمو أمير المنطقة للفعاليات وعرضا مرئيا عن مناشط فرع وزارة الشؤون الاسلامية ، ويشارك في الفعاليات الدعوية معالي عضو  هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ د. جبريل البصيلي.

كما خصص فرع الشؤون الإسلامية بجازان برامج متنوعة لجميع فئات المجتمع شملت المساجد والقطاعات العسكرية.

وتتميز مناشط الفرع بالخيمة الشتوية التي تقام بجانب القرية التراثية على شاطئ البحر  بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان وستنطلق فعالياتها السبت المقبل لتقديم برامجها لزوار المهرجان.

حيث تشمل الخيمة معارض وأجنحة لأكثر من 25 جهة خيرية وحكومية وعسكرية وقاعة كبيرة للمحاضرات ومصلى يخدم الزوار في المخيم والقرية التراثية وخيمة التسوق.

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