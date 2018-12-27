أمير القصيم يستقبل رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية الدكتورة مشاعل العتيبي ، وأعضاء المنظمة ، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للمنطقة .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات ذات الصلة بالسلام والتنمية ، والذي يخص عمل وأهداف ورسالة وأهداف المنظمة ، وخططها في إنشاء مشاريع اقتصادية عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة ، ومساعدة المؤسسات المستقلة والجمعيات والشركات في عدة مجالات ، بما يخدم أهداف السلام والأمن للإنسان وتطويرها.

وأكد سموه الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على نشر ثقافة السلم في جميع دول العام ، والحث حل كل النزاعات بالطرق السلمية ، واعتماد الحوار ، مشيداً بما تبذله المنظمة من أعمال في هذا المجال ، متمنياً للجميع وللجهود المبذولة التوفيق والسداد .

واستمع سموه إلى شرح من رئيسة المنظمة عن أهداف وخطط المنظمة وعملها في المجال السلمي والتنموي ، والانجازات التي حققتها والبرامج الإستراتيجية مع الشركاء للمنظمة الذي نفذتها في مجال التدريب والتأهيل والتطوير والتنمية والحد من البطالة وإيجاد تنمية مستدامة ، وإمكانية التعاون المشترك بين المنظمة والجمعيات والمؤسسات في منطقة القصيم.

وثمنت الدكتورة مشاعل العتيبي لسمو أمير منطقة القصيم الجهود التي يبذلها في تطور وازدهار المنطقة في شتى المجالات وخاصة في القطاع التنموي ، وما نتج عنه عدة مبادرات اجتماعية لتعزيز المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة ، التي أسهمت وبشكل كبير في إبراز المنطقة وتجربتها في هذا المجال الذي خدم شباب وشابات المنطقة من خلال توفير الفرص لهم لدخول سوق العمل الحر.

وكرم سمو أمير منطقة القصيم في ختام اللقاء الشابين عياد ناصر الدلبحي الحاصل على منصب سفير السلام العالمي ، لما قدمه من أعمال خيري وتنموية للمملكة عامة ولمنطقة القصيم خاصة ، وماجد محسن العتيبي لنيله منصب رئيس أعضاء الشباب بالوطن العربي ، مشيرةً الدكتورة مشاعل إلى أن من استراتيجيات المنظمة هو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان لدى الشباب ، واختيار سفراء للنوايا الحسنة منهم لتمثيل المنظمة .

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.