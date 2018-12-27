الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مديري الخطوط السعودية بالقصيم السابق والحالي

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، اليوم, مدير عام الخطوط السعودية بالمنطقة السابق محمد بن عبدالرحمن المعلا بمناسبة نقله للمنطقة الشرقية ، يرافقه مدير الخطوط السعودية بالمنطقة الحالي عبدالرحمن العيدان ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكلفية مديراً للخطوط السعودية بالقصيم.

ورحب سموه بهم ، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم الجديد ، داعياً المولى أن يعينهم في خدمة المواطنين والمواطنات.

وأكد سموه أن تلك المهمة هي أحد المهمات المسؤولة لخدمة المواطنين والمواطنات , داعياً المولى أن يحمي هذه البلاد ويحفظها بحفظه ورزقه وأن يحفظ حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ، الذين لم يألوا جهداً في متابعة ودعم تلك المشروعات في قطاع الخطوط السعودية وغيرها , خدمة للمواطن ورفاهية لهم بكل أمن وسلامة.

من جهته أعربا مديري عام الخطوط السعودية بالمنطقة السابق والحالي ، عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة القصيم , مؤكدين أن توجيهات سموه ستكون نبراساً لهم في تقديم كل خدمة إيجابية ومنهجاً للتطوير.

إثر ذلك كرم سموه مدير عام الخطوط السعودية بالمنطقة السابق محمد بن عبدالرحمن المعلا ، لما قدمه من جهود وخدمات طيلة فترة عمله في المنطقة ، في عدة مجالات تخدم المنطقة التي كان لها الأثر الإيجابي والمعنوي.