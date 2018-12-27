أمير جازان يرعى حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي “جازان الفل .. مشتى الكل” مساء غد الجمعة

جازان - فضة آل عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، مساء غدٍ الجمعة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، حفل افتتاح فعاليات مهرجان جازان الشتوي الحادي عشر “جازان الفل .. مشتى الكل 11 ” وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان .

وأوضح وكيل إمارة منطقة جازان المشرف العام على المهرجان عبدالله بن صالح المديميغ ، أن المهرجان في نسخة العام الحالي 1440 ، يسجل مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية ، إلى جانب مشاركة معظم محافظات المنطقة ، حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة ، منوهاً برعاية سمو أمير منطقة جازان لهذا الحدث السياحي الذي يشهد خلال العام الحالي تنوعًا في الفعاليات وزيادة الجهات المشاركة لإبراز ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية واستثمارية متنوعة.

وبين أن سمو أمير منطقة جازان سيشهد الحفل الخطابي والكرنفال المصاحب للمهرجان الذي يشارك فيه 2400 عارضا ، ويتضمن العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والعروض الشعبية والفلوكلورية وعروض مرئية تبرز , الآرث الثقافي والتراثي بمحافظات المنطقة.

وأشار المديميغ إلى أن منطقة جازان تمثل وجهة سياحية مهمة وبخاصة في موسم إقامة مهرجان جازان الشتوي حيث اعتدال الأجواء وتوافد أعداد كبيرة من الزوار والسياح للمنطقة ، يجعل المهرجان فرصة لاستثمار إمكانات المنطقة المتنوعة والتعريف بها بعد أن حقق على مدار الأعوام الماضية ، نجاحات كبيرة من حيث أعداد الزوار والسياح الوافدين من داخل المنطقة وخارجها ، إلى جانب جودة البرامج وشموليتها لمختلف فئات وأفراد المجتمع وتنوعها بين نشاطات ترفيهية متنوعة وأخرى تدريبية وثقافية وجدت صدى واسعًا من قبل الزائرين.