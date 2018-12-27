العمرو يرعي حفل تخريج الدورة الـ 47 للضباط

الرياض - فلاج الشعيفاني

رعى معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، صباح هذا اليوم الخميس، حفل اختتام البرامج التدريبية بمعهد الدفاع المدني بالرياض للعام ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، وتخريج دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية الـ٤٧ للضباط.

وبدأت وقائع الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم تنفيذ عدد من التطبيقات الميدانية تتمثل في فرضيات لحوادث طبق فيها الخريجون العديد من مهارات السلامة والإطفاء والإنقاذ ومواجهة حالات الطوارئ والإسعاف وقيادة العمليات والأعمال المساندة الأخرى.

بعد ذلك بُدأ الحفل الخطابي بكلمة لمدير معهد الدفاع المدني العقيد/ محمد بن مرعي آل قماش أوضح فيها أن المعهد نفَّذ ( ٤٨) برنامجاً تدريبياً منذ بداية العام ١٤٣٩-١٤٤٠هـ والتحق بها (١٣٣٠) متدرباً من الضباط والأفراد والجهات الحكومية, مقارنةً بعدد (29) برنامج وعدد (795) متدرباً في العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها (39.5%) لعدد البرامج التدريبية و (40.2%) لعدد المتدربين, واشتملت هذه البرامج على التخصصات التي تقع ضمن مهام أعمال الدفاع المدني، وأوضح أن هذه الزيادة في عدد الدورات والمتدربين هذا العام تأتي ضمن تلبيه احتياج المديرية العامة للدفاع المدني لتأهيل منسوبيه والتي يسعى معهد الدفاع المدني إلى مواكبتها سنوياً, كما أشار آل قماش إلى أن برنامج الدورة التأهيلية التحق به ( ٧٨ ) متدرباً من الضباط الملتحقين حديثاً بالدفاع المدني.

كما استمع معالي مدير عام الدفاع المدني إلى كلمة الخريجين، والتي أعربوا فيها عن شكرهم وتقديرهم لتشريف معاليه لحفل تخرجهم ومشاركتهم فرحة التخرج وبدء مسيرتهم العملية والشكر موصول لقيادات الدفاع المدني على توفير كافة الإمكانات التدريبية لتأهيلهم.

وألقى معالي مدير عام الدفاع المدني في ختام الحفل كلمةً توجيهيةً هنأ فيها الخريجين بالنجاح، مطالباً الخريجين بالحرص على الاستفادة من كافة المعارف والخبرات التي حصلوا عليها في أداء المهام المنوطة بهم والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي وفرتها الدولة من المعدات والآليات والحفاظ عليها.

وأكد الفريق العمرو في كلمته على مسؤولية الخريجين في تنمية وتطوير قدراتهم بالاطلاع على كل جديد في مجال عمل الدفاع المدني، والاستفادة من خبرات زملائهم من ضباط الدفاع المدني في صقل معارفهم وخبراتهم العملية في جميع مجالات عمل الدفاع المدني.

وبعد إعلان النتيجة النهائية قام الفريق العمرو بتكريم أوائل الخريجين والمشاركين في تنفيذ البرامج التدريبية بالمعهد.