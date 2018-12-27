أمانة الاحساء : مُصادرة نصف طن دواجن خُزنت عشوائياً في مسكن عمالة

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كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة ممثلة في بلدية المبرز وامتداداً لخطط المتابعة الشاملة للانشطة الصحية والمهنية ، وضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري ضبطت عمالة وافدة حوّلت مسكنها موقعاً لتخزين الدواجن المذبوحة بطرق غير نظامية في بيئة غير آمنة صحياً تتسبب في فساد الدواجن وتكاثر البكتيريا في موقع الذبح ” مسلخ عشوائي في مزرعة ” ، مشيراً الى انه تم مصادرة مضبوطات الدجاج والمُقدرة بنصف طن وتم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللائحة البلدية رقم 218 ، موضحاً ان هذه الجهود تأتي ضمن برامج المتابعة والرقابة الصحية لمختلف الأنشطة التي تقع في النطاق البلدي ومنها أنشطة تداول الأغذية تأكيداً على سلامتها صحياً واستهلاكياً ، وعدم تعرضها الى عوامل تلف وفساد بيئية متعددة كـ ( سوء التخزين والنقل والانتاج في ظروف غير مهيأة للحفاظ على جودة تلك المواد ) ، الامر الذي من شأنه ان يُسهم في حدوث تَغيُرات في الخواص الطبيعية والغذائية لهذه المواد .