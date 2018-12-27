أمانة الشرقية: الانتهاء من 91 منحة بالأوامر السامية في محافظة الخفجي

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من 91 منحة من الأوامر السامية بالدمام والتي نفذت في محافظة الخفجي ضمن الدفعة الثالثة لعام 1425/1426هـ، والتي تأتي استكمالات للدفعة الأولى والثانية التي نفذتا في محافظة النعيرية مؤخرا، مؤكدة على أنها عازمة على إنهاء جميع المنح التي بحوزتها.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات الاستاذ صالح بن عبد الرحمن الراجح: تم الإعلان مسبقا عن دفعات قد أنهتها الأمانة، موكدا أن الأمانة عازمة على إنهاء جميع المنح التي لديها، حال توفر الأراضي والتي يمكن الاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع البلديات المرتبطة مع الامانة، موضحا أنه سيتم الاعلان في حينه عن المنح التي سيتم تنفيذها، مشيرا الى أنه يمكن معرفة من صدرت لهم المنح وتم إحالتها إلى بلدية محافظة الخفجي عبر الرابط www.eamana.gov.sa

وأكد الراجح أن الأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية لديها في غضون الفترة القادمة، فيما سيتم الإعلان تباعا عن الدفعات القادمة بعد الانتهاء من كل دفعة، مؤكداً أن أمانة الشرقية تعمل جاهدة على إنهاء جميع المنح الصادرة بالأوامر السامية تباعا وحسب الامكانيات.