احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
أبرز المواد
 نائب وزير الثقافة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويثني على جهودها
أبرز المواد
 جامعة شقراء تعلن عن وظائف على بند المستخدمين
منطقة الرياض
 أمين عسير يواصل جولاته التفقدية لمشاريع تنموية و ترفيهية لبلدية الساحل
منطقة عسير
 بعد 20 عاما وزيرا للمالية .. العساف إلى الخارجية
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تغلق 9 منشآت نسائية مخالفة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: الانتهاء من 91 منحة بالأوامر السامية في محافظة الخفجي
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء : مُصادرة نصف طن دواجن خُزنت عشوائياً في مسكن عمالة
أبرز المواد
 العمرو يرعي حفل تخريج الدورة الـ 47 للضباط
أبرز المواد
 وزيرالبيئة والمياه والزراعة يقوم بزيارة مفاجئة لفرع المياه بالاحساء
أبرز المواد
 أمير جازان يرعى حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي “جازان الفل .. مشتى الكل” مساء غد الجمعة
أبرز المواد
 صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة
أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

أبرز المواد
نائب وزير الثقافة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويثني على جهودها

نائب وزير الثقافة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويثني على جهودها

أبرز المواد
جامعة شقراء تعلن عن وظائف على بند المستخدمين

جامعة شقراء تعلن عن وظائف على بند المستخدمين

منطقة الرياض
أمين عسير يواصل جولاته التفقدية لمشاريع تنموية و ترفيهية لبلدية الساحل

أمين عسير يواصل جولاته التفقدية لمشاريع تنموية و ترفيهية لبلدية الساحل

منطقة عسير

بلدية الخفجي تغلق 9 منشآت نسائية مخالفة

بلدية الخفجي تغلق 9 منشآت نسائية مخالفة
http://almnatiq.net/?p=673521
الخفجي - سطام الفروان

أغلقت بلدية محافظة الخفجي 9 منشآت نسائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن الجولات الرقابية النسائية بإدارة صحة البيئة التي نفذتها البلدية مع فريق قسم الرقابة النسائية بوكالة الشؤون البلديات بالأمانة على مشاغل النسائية ومراكز التزيين النسائية ومحلات بيع التجارية النسائية بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن تم تكليف كادر من المراقبات بعمل جولات رقابية على المحلات النسائية مثل ( المشاغل – ومراكز تزين النسائية – ومحلات بيع التجارية النسائية ) بالمحافظة، مشيرا الى أنه تم زيارة عدد (23) منشأه تجارية، و إغلاق (9) محلات تمارس نشاطها دون الحصول على رخصة مهنية، كما تم ضبط ومصادرة كميات من المواد والمستحضرات التجميلية المنتهية الصلاحية والممنوعة بعدد (68) علبة، و مخالفة بعض المشاغل ومراكز التزيين النسائي والتي لم تتقيد بالشروط والضوابط الفنية والصحية المعمول بها بعدد (19) مخالفة من المحلات المخالفة لأنظمة وتعليمات البلدية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم .

وأكد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني على استمرار الجولات الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة وسعياً للحفاظ  على صحة المواطن والمقيم.

وشدد على المواطنين والمقيمين الحرص بأن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، داعياً الجميع للإبلاغ عن الملاحظات من خلال التواصل عبر مركز 940.

روابط ذات صلة

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
نائب وزير الثقافة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويثني على جهودها

نائب وزير الثقافة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويثني على جهودها
بعد 20 عاما وزيرا للمالية .. العساف إلى الخارجية

بعد 20 عاما وزيرا للمالية .. العساف إلى الخارجية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*