بعد 20 عاما وزيرا للمالية .. العساف إلى الخارجية

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المناطق _ الرياض
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء  برئاسته.
وقرر الملك سلمان تعيين  الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزيرًا للخارجية خلفًا لعادل الجبير الذي تم تعيينه وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية.
والسيرة الذاتية لوزير الخارجية العساف في السطور التالية:
– ولد في 28 يناير عام 1949 في عيون الجواء بمنطقة القصيم  بالمملكة.
– حصل على بكالورويوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 1968
– حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر في الولايات المتحدة عام 1976
– حصل على درجة الدكتوراه من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة في مجال الاقتصاد عام 1982
– بدأ حياته المهنية بالتدريس في أكاديمية الملك عبد العزيز الحربية في الرياض.
 – مستشار في الصندوق السعودي للتنمية (1982-1986).
– مدير تنفيذي مناوب للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد بواشنطن عام 1982 وظل يشغل المنصب حتى 1989 عندما أصبح المدير التنفيذي.
– نائب لمحافظ البنك المركزي السعودي عام 1995.
– عين وزير للمالية عام 1996 حتى تم إعفاؤه في أكتوبر من عام 2016 حيث عين وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء”.

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