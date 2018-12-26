أمين عسير يواصل جولاته التفقدية لمشاريع تنموية و ترفيهية لبلدية الساحل

المناطق _ عسير

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، ثلاثة مشاريع تنموية وترفيهية وحضارية تابعة لبلدية الساحل ، و ذلك ضمن جهود أمانة منطقة عسير لتطوير منظومة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين ، وتأتي تلك الجهود بدعم من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .

و جاء تفقد تلك المشاريع ضمن برنامج الجولات التفقدية لبلديات المحافظات التابعة لأمانة منطقة عسير ، حيث قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح يوم أمس بجولة تفقدية على عدداً من مشاريع بلدية محافظة الساحل ، يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي سيف و رئيس بلدية الساحل علي جلبان و عدد من مسؤولي الجهات الحكومية .

فيما ستقدم تلك المشاريع خدمات حضارية متكاملة لأهالي الساحل و زواره في ظل ما توليه قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – من عناية واهتمام بالمواطنين وحرصها على توفير أسباب الرفاهية والتنموية لهم .

و شملت المشروعات التي تفقدها امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خلال الجولة عدداً من المباني البلدية الحيوية بالمحافظة ، وهي مبني مركز الخدمات البلدية بمركز القحمة التابع لبلدية الساحل سعيا لدعم العمل البلدي وخدمة أهالي القحمة والقرى المجاورة ، حيث سيقدم المكتب جميع الخدمات البلدية مثل الرخص والنظافة ومتابعه التعديات .

وبعد ذلك تفقد الحميدي مطل القحمة الذي يقع على مساحة تزيد على 300 الف م2 ، و يعد المطل من احد لبرز المعالم ويقع على منطقه مطله على مركز القحمة حيث يحتوي المطل على ثلاث مطلات متتاليه ، كما انه اشتمل على جلسات عائلية و مسرح مفتوح للمناسبات و الاحتفالات وتم دعم المطل بخدمة الواي فاي الذي يغطي كافة ارجاء المطل كخدمة مجانية تقدم للأهالي و زوار المطل إضافة الى توفير دورات المياه ، كما تفقد مشروع اعلى ساريه تطل على طريق الساحل بارتفاع يصل الى اكثر من ٥٢ م .

وأكد رئيس بلدية الساحل علي جلبان بأن ما تم تفقده من قبل سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي من مشروعات حيوية و ترفيهيه ، ما جاء الا بتوجيه و دعم من قبل الدكتور وليد الحميدي و حرصا منه لإيجاد البنى التحتية الرئيسية والسعي لتهيئة بلدية الساحل و المراكز التابعة لها لتكون بذلك ذات خدمات متكاملة لسكانها و زوارها ، منبها الى ان تلك الإنجازات جاءت في وقت عمل قياسي.

من جهته أثنى الدكتور وليد الحميدي على جهود البلدية، مشيداً بما أنجز من مشروعات بلدية وترفيهية كبيرة في وقت قياسي وما يجري تنفيذه من مشروعات البنى التحتية مؤكداً أن ما تشهده بلدية الساحل من نقلات حضارية وتنموية يعد قراءة واضحة لما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” من عناية واهتمام بمناطق المملكة و محافظاتها ومراكزها منوها بما تلقاه منطقة عسير من عناية شاملة واهتمام بالغ ومستمر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، وحرصه على تنمية المكان والإنسان وتحقيق كافة الوسائل الحضارية والتنموية في المنطقة لينعم ساكنوها ومقيموها وزوارها وقاصدوها بالرفاهية والراحة .

مؤكدا بأن هذه الزيارة التفقدية جاءت بناء على توجيهات سمو أمير منطقة عسير ، وبمتابعة وتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وتماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى خلق منظومة عمل متكاملة تعزز آليات العمل بأمانات المناطق والبلديات التابعة لها، وتنفيذ المبادرات التي تضمنتها الرؤية بهدف تحقيق أداء مؤسسي مستدام في كل مجالات القطاع البلدي، وتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وتوفير معيشة صحية، وتنمية حضرية مستدامة ومتوازنة.

و اشار الحميدي بأن أمانة منطقة عسير تحظى بدعم من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ و تعمل على دعم البلديات الفرعية والبلديات التابعة لها في المحافظات والمراكز لتؤدي دورها التنموي والحضاري والخدمي على أعلى المستويات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والحراك التنموي الشامل الذي تشهده بلادنا في شتى المجالات .

وفي نهاية الجولة شدد الحميدي على أهمية إنجاز المشروعات المطروحة وفق الجدول الزمني المحدد لها وبناء على أفضل المواصفات والاشتراطات الفنية الخاصة بها، وبما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله – بتأمين سبل العيش الكريم للمواطن والمساهمة في تحسين جودة الحياة لمواطني المنطقة.

مقدما شكره لأعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية على التعاون المثمر في خدمة سكان أهالي الساحل ، موجها رئيس البلدية بمضاعفة الجهود في تسهيل إجراءات الخدمات البلدية المقدمة لسكان المحافظة ومراعاة الإنجاز والجودة في تنفيذ المشاريع.