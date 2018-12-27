جامعة شقراء تعلن عن وظائف على بند المستخدمين

اعلنت جامعة شقراء عن وظائف للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل على وظائف (المستخدمين) على المرتبة ( 31-32-33 ) من حملة الثانوية وما دون التقدم مباشرة و تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخدمة المدنية في برنامج (ساعد) ليتسنى للجامعة الدخول على القوائم المسجلة في البرنامج عند الحاجة لأشغال هذه الوظائف
أولاً : الشروط المطلوبة للتقديم :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل الثانوية وما دون.
– أن لا يتجاوز عمر المتقدم الـ(45) سنة.
– أن لا يكون المتقدم موظفا حكوميا.
– أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر.
– أن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة.
– أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة.
ثانياً : آلية التقديم :
عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية : www.mcs.gov.sa والتسجيل في برنامج )ساعد ) .
التعليقات (٠) اضف تعليق