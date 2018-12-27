جامعة شقراء تعلن عن وظائف على بند المستخدمين

أولاً : الشروط المطلوبة للتقديم :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل الثانوية وما دون.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم الـ(45) سنة.

– أن لا يكون المتقدم موظفا حكوميا.

– أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر.

– أن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة.

– أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة.

ثانياً : آلية التقديم :