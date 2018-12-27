احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
أبرز المواد
 نائب وزير الثقافة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويثني على جهودها
أبرز المواد
 جامعة شقراء تعلن عن وظائف على بند المستخدمين
منطقة الرياض
 أمين عسير يواصل جولاته التفقدية لمشاريع تنموية و ترفيهية لبلدية الساحل
منطقة عسير
 بعد 20 عاما وزيرا للمالية .. العساف إلى الخارجية
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تغلق 9 منشآت نسائية مخالفة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: الانتهاء من 91 منحة بالأوامر السامية في محافظة الخفجي
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء : مُصادرة نصف طن دواجن خُزنت عشوائياً في مسكن عمالة
أبرز المواد
 العمرو يرعي حفل تخريج الدورة الـ 47 للضباط
أبرز المواد
 وزيرالبيئة والمياه والزراعة يقوم بزيارة مفاجئة لفرع المياه بالاحساء
أبرز المواد
 أمير جازان يرعى حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي “جازان الفل .. مشتى الكل” مساء غد الجمعة
أبرز المواد
 صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة
أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

أبرز المواد
نائب وزير الثقافة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويثني على جهودها

نائب وزير الثقافة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويثني على جهودها

أبرز المواد
جامعة شقراء تعلن عن وظائف على بند المستخدمين

جامعة شقراء تعلن عن وظائف على بند المستخدمين

منطقة الرياض
أمين عسير يواصل جولاته التفقدية لمشاريع تنموية و ترفيهية لبلدية الساحل

أمين عسير يواصل جولاته التفقدية لمشاريع تنموية و ترفيهية لبلدية الساحل

منطقة عسير

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
http://almnatiq.net/?p=673538
المناطق _ الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل, الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأعرب سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة, عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الوطن الغالي، وبذل كل ما من شأنه رفع اسم المملكة في المحافل العالمية، بما يتوافق مع دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي، وحرصها على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.
وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل, الشكر لمعالي الأستاذ تركي آل الشيخ على ما شهدته الرياضة في المرحلة الماضية من عمل متميز في الألعاب والمنافسات كافة، إلى جانب استضافة وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية النوعية وغير المسبوقة.
وأشار إلى أن الهيئة ستستمر في توجهها نحو تقديم المزيد من العمل الرياضي المتميز وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، معرباً عن ثقته بقدرات وإمكانات المسؤولين والعاملين في الهيئة العامة للرياضة والاتحادات والأندية الرياضية لبلوغ هذه الأهداف.

روابط ذات صلة

نائب وزير الثقافة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويثني على جهودها

نائب وزير الثقافة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويثني على جهودها
بعد 20 عاما وزيرا للمالية .. العساف إلى الخارجية

بعد 20 عاما وزيرا للمالية .. العساف إلى الخارجية
بلدية الخفجي تغلق 9 منشآت نسائية مخالفة

بلدية الخفجي تغلق 9 منشآت نسائية مخالفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*