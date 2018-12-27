الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

المناطق _ الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل, الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأعرب سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة, عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الوطن الغالي، وبذل كل ما من شأنه رفع اسم المملكة في المحافل العالمية، بما يتوافق مع دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي، وحرصها على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل, الشكر لمعالي الأستاذ تركي آل الشيخ على ما شهدته الرياضة في المرحلة الماضية من عمل متميز في الألعاب والمنافسات كافة، إلى جانب استضافة وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية النوعية وغير المسبوقة.

وأشار إلى أن الهيئة ستستمر في توجهها نحو تقديم المزيد من العمل الرياضي المتميز وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، معرباً عن ثقته بقدرات وإمكانات المسؤولين والعاملين في الهيئة العامة للرياضة والاتحادات والأندية الرياضية لبلوغ هذه الأهداف.