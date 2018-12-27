الأوامر الملكية .. تنظيمات.. وتعينات.. وإعفاءات ..

صدر اليوم الخميس عددا من الأوامر الملكية التي تنوعت مابين تنظيم إدارات وتعينات وإعفاءات .. “المناطق” تسرد لكم موجز الأوامر الملكية..
أولا : التنظيمات ..
١- إعادة تشكيل مجلس الوزراء .
٢- إعادة تشكيل مجلس الشؤون الامنية و السياسية .
٣- إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
٤- ضم المراسم الملكية للديوان الملكي .
٥- انشاء الهيئة السعودية للفضاء .
٦- انشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .
ثانيا : الإعفاء ..
١- إعفاء رئيس هيئة السياحة من منصبه .
٢- اعفاء رئيس هيئة الترفيه من منصبه .
٣- اعفاء رئيس هيئة الرياضة من منصبه .
٤- اعفاء وزير التعليم من منصبه .
٥- اعفاء وزير الحرس الوطني من منصبه .
٦- اعفاء وزير الخارجية من منصبه .
٧- اعفاء وزير الاعلام من منصبه .
٨- اعفاء امير منطقة عسير من منصبه .
٩- اعفاء امير منطقة الجوف من منصبه .
١٠- اعفاء نائب امير منطقة مكة من منصبه .
١١- اعفاء مدير جامعة الامام محمد بن سعود من منصبه .
١٢- اعفاء مدير الامن العام من منصبه .
١٣- اعفاء نائب ديوان المظالم .
١٤- اعفاء مساعد وزير المالية .
١٥- اعفاء السفير السعودي لدى المملكة المتحدة .
١٦- اعفاء وزير الشؤون البلدية والقروية .
ثالثا : التعينات..
١- تعيين احمد الخطيب رئيس هيئة السياحة .
٢- تعيين تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه .
٣- تعيين عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة .
٤- تعيين ابراهيم العساف وزيراً للخارجية .
٥- تعيين حمد ال الشيخ وزيراً للتعليم .
٦- تعيين تركي الشبانة وزيراً للاعلام .
٧- تعيين الامير محمد بن نواف مستشار بالديوان الملكي .
٨- تعيين الامير فيصل بن خالد مستشار بالديوان الملكي .
٩- تعيين الامير تركي بن طلال امير منطقة عسير .
١٠- تعيين الامير سلطان بن سلمان رئيس لهيئة الفضاء السعودي .
١١- تعيين الامير فيصل من نواف امير منطقة الجوف .
١٢- تعيين الامير بدر بن سلطان بن سلمان نائبا لأمير منطقة مكة .
١٣- تعيين الامير عبدالله بن بندر وزير للحرس الوطني .
١٤- تعيين عواد العواد مستشار بالديوان الملكي .
١٥- تعيين خالد قرار الحربي مدير للأمن العام .
١٦- تعيين الدكتورة ايمان المطيري مساعداً لوزير التجارة .
١٧- تعيين أ.د. يوسف بن محمد نائب لوزير الشؤون الاسلامية .
١٨- تعيين الامير منصور بن محمد بن سعد ال سعود محافظ لمحافظة حفر الباطن .
١٩- تعيين عادل الجبير وزيراً للدولة للشؤون الخارجية .
٢٠- تكليف وزير التجارة برئاسة هيئة المعارض والمؤتمرات .
٢١ – تعيين هندي السحيمي مساعد وزير المالية .
٢٢- تعيين غسان الشبل رئيس لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .
٢٣- تعيين سعود الهلال مستشارا بوزارة الداخلية .
٢٤- تعيين فهد تونسي مستشارا بالديوان الملكي .
٢٥- تكليف وزير التجارة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
٢٦- تعيين عبدالاله الدلاك مساعدا لرئيس هيئة الرياضة .
٢٧- تعيين المهندس آنف ابانمي رئيسا لمؤسسة البريد السعودي.
٢٨- تعيين احمد العيسى رئيس هيئة تقويم التعليم .
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