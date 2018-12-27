الأوامر الملكية .. تنظيمات.. وتعينات.. وإعفاءات ..

المناطق _ الرياض

صدر اليوم الخميس عددا من الأوامر الملكية التي تنوعت مابين تنظيم إدارات وتعينات وإعفاءات .. “المناطق” تسرد لكم موجز الأوامر الملكية..

أولا : التنظيمات ..

١- إعادة تشكيل مجلس الوزراء .

٢- إعادة تشكيل مجلس الشؤون الامنية و السياسية .

٣- إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

٤- ضم المراسم الملكية للديوان الملكي .

٥- انشاء الهيئة السعودية للفضاء .

٦- انشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .

ثانيا : الإعفاء ..

١- إعفاء رئيس هيئة السياحة من منصبه .

٢- اعفاء رئيس هيئة الترفيه من منصبه .

٣- اعفاء رئيس هيئة الرياضة من منصبه .

٤- اعفاء وزير التعليم من منصبه .

٥- اعفاء وزير الحرس الوطني من منصبه .

٦- اعفاء وزير الخارجية من منصبه .

٧- اعفاء وزير الاعلام من منصبه .

٨- اعفاء امير منطقة عسير من منصبه .

٩- اعفاء امير منطقة الجوف من منصبه .

١٠- اعفاء نائب امير منطقة مكة من منصبه .

١١- اعفاء مدير جامعة الامام محمد بن سعود من منصبه .

١٢- اعفاء مدير الامن العام من منصبه .

١٣- اعفاء نائب ديوان المظالم .

١٤- اعفاء مساعد وزير المالية .

١٥- اعفاء السفير السعودي لدى المملكة المتحدة .

١٦- اعفاء وزير الشؤون البلدية والقروية .

ثالثا : التعينات..

١- تعيين احمد الخطيب رئيس هيئة السياحة .

٢- تعيين تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه .

٣- تعيين عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة .

٤- تعيين ابراهيم العساف وزيراً للخارجية .

٥- تعيين حمد ال الشيخ وزيراً للتعليم .

٦- تعيين تركي الشبانة وزيراً للاعلام .

٧- تعيين الامير محمد بن نواف مستشار بالديوان الملكي .

٨- تعيين الامير فيصل بن خالد مستشار بالديوان الملكي .

٩- تعيين الامير تركي بن طلال امير منطقة عسير .

١٠- تعيين الامير سلطان بن سلمان رئيس لهيئة الفضاء السعودي .

١١- تعيين الامير فيصل من نواف امير منطقة الجوف .

١٢- تعيين الامير بدر بن سلطان بن سلمان نائبا لأمير منطقة مكة .

١٣- تعيين الامير عبدالله بن بندر وزير للحرس الوطني .

١٤- تعيين عواد العواد مستشار بالديوان الملكي .

١٥- تعيين خالد قرار الحربي مدير للأمن العام .

١٦- تعيين الدكتورة ايمان المطيري مساعداً لوزير التجارة .

١٧- تعيين أ.د. يوسف بن محمد نائب لوزير الشؤون الاسلامية .

١٨- تعيين الامير منصور بن محمد بن سعد ال سعود محافظ لمحافظة حفر الباطن .

١٩- تعيين عادل الجبير وزيراً للدولة للشؤون الخارجية .

٢٠- تكليف وزير التجارة برئاسة هيئة المعارض والمؤتمرات .

٢١ – تعيين هندي السحيمي مساعد وزير المالية .

٢٢- تعيين غسان الشبل رئيس لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .

٢٣- تعيين سعود الهلال مستشارا بوزارة الداخلية .

٢٤- تعيين فهد تونسي مستشارا بالديوان الملكي .

٢٥- تكليف وزير التجارة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .

٢٦- تعيين عبدالاله الدلاك مساعدا لرئيس هيئة الرياضة .

٢٧- تعيين المهندس آنف ابانمي رئيسا لمؤسسة البريد السعودي.

٢٨- تعيين احمد العيسى رئيس هيئة تقويم التعليم .