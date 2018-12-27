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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لتقلبات الأحوال الجوية

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لتقلبات الأحوال الجوية
http://almnatiq.net/?p=673547
المناطق _ الرياض

قررت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لتقلبات الأحوال الجوية.
وأوضح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء بحري أيمن صالح أن إيقاف كافة الأنشطة البحرية جاء للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية بعد ارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وشدة الرياح التي بلغت 20 عقدة ، منوهًا بأنه سيعاد فتح الميناء فور استقرار الأحوال الجوية.

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