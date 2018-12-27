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عاطلون عن العمل يستهدفون حراس شركة اروندان في الأحواز

عاطلون عن العمل يستهدفون حراس شركة اروندان في الأحواز
http://almnatiq.net/?p=673551
المناطق _ الرياض

تطورت أساليب احتجاجات الثوار في الشارع الأحوازي، حيث ساهمت سياسات شركات النفط العنصرية القائمة على استبعاد العنصر العربي من التوظيف واستجلاب مستوطنين من خارج مدن الأحواز في تعرض حراس شركة اروندان للنفط والغاز في مدينة دار خوين للاستهداف من جانب عدد من العاطلين عن العمل.
يأتي هذا بينما لم تغب الحركة الاحتجاجية العادية عن الشارع حيث تجمعت عائلات عمال شركة الصلب  لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى المحافظة في مدينة الأحواز العاصمة  مطالبين بضرورة تدخل المحافظ لاطلاق سراح ابنائهم المعتقلين منذ أيام عدة.
وأمام ضغط العائلات الغاضبة في الشوارع اضطر نظام الاحتلال الإيراني لإطلاق سراح  ستة عشر عاملا في مقابل وثائق مالية باهظة الثمن، في حين احتفظ  بست عمال معتقلين لديه منهم كريم سياحي وغريب حويزي ومصطفى عبيات، حيث يعانون من شدة تعذيبهم جسديا ونفسيا من قبل عناصر المخابرات الإيرانية.
واتخذ عمال بلدية المنطقة ثمانية في مدينة الأحواز أسلوب الإضراب عن العمل منذ أيام في مدينة الأحواز العاصمة للتعبير عن غضبهم بسبب عدم دفع رواتبهم من جانب البلدية، ما أدى لتراكم النفايات في الشوارع بسبب هذا الإضراب.
وفي سياق غير بعيد عن الاحتجاجات وأسبابها والتي يتصدرها حالة الفقر والجوع التي أصابت أهل الأحواز تداول نشطاء أحوازيون صورا تظهر أطفالا أحوازيين من أهالي مدينة الخلفية لا يمتلكون حتى لباسا شتويا يساعدهم على تحمل برد الشتاء القاس، مضطرين لجلب بطانيات معهم للتدفئة.
في حين أظهر مقطع مصور حالة مأساوية لامرأة من أهالي الأحواز تتجاوز من العمر ستين عاما تبحث في فتات النفايات عن ما يؤمن قوت يومها ويوم أطفالها من الجوع، لتضح من خلال تلك الصور ومقاطع الفيديو أسباب استمرار حالة الغضب الشعبي في الشارع الأحوازي ضد الاحتلال الإيراني دون انقطاع.

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