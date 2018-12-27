تركي بن طلال يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه أميراً لعسير

المناطق _ عسير

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على الثقة الملكية الكريمة وتعيينه أميراً للمنطقة، سائلاً الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق للقيام بمسئولياته تجاه الدين ثم المليك والوطن في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وأكد الأمير تركي بن طلال عزمه على مواصلة مسيرة البناء والنماء التي قطعت منطقة عسير شوطاً كبيراً فيها، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، مقدما الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أهالي عسير لسمو الأمير فيصل بن خالد على ما بذله من جهود كبيره في نهضة المنطقة وتنميتها خلال السنوات الماضية.