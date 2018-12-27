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الدكتور العيبان يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

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الدكتور العيبان يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

الدكتور العيبان يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=673556
المناطق _ الرياض

رفع معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الكريمة بتمديد خدمة معاليه وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية وفي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتعيين معاليه مستشاراً للأمن الوطني.
وسأل معاليه الله – عز وجل – أن يوفقه في أداء مهامه على النحو الذي يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادته الرشيدة، وأن يوفق الجميع في تحقيق ما تصبو إليه من ريادة ورفعة دائمتين للوطن والمواطنين.

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