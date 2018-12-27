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التحالف: 29 خرقاً حوثياً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة

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التحالف: 29 خرقاً حوثياً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة

التحالف: 29 خرقاً حوثياً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=673565
المناطق _ الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن ميليشيا الحوثي مستمرة بخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.

وقال التحالف إن “الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 29 خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضح أن الخروقات الحوثية شملت استخدام الهاونات، الآر بي جي، والصواريخ الحرارية والعبوات الناسفة ورماية القناصين.

وبيّن التحالف أن الخروقات الحوثية كانت في مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازه، والجبلية، ومجيليس.

وأدت خروقات الميليشيات لاستهداف الأعيان المدنية وإصابات بالمدنيين، وفق التحالف.

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