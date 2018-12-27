احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يرعى افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان غدًا
أبرز المواد
 وزير إعلام السودان: قتلى الاحتجاجات 19 مواطناً
أبرز المواد
 شاهد.. ماذا فعل الأمير خالد الفيصل عند دخوله لإفتتاح الحديقة الثقافية بجده؟
أبرز المواد
 أول تعليق من “الصندوق العقاري” بعد حكم “الاستئناف” لصالح المتضررين
أبرز المواد
 “إيمان المطيري” ترفع الشكر لخادم الحرمين لتعيينها مساعداً لوزير التجارة والاستثمار
أبرز المواد
 “البيئة” تصادر وتتلف 8 مسدسات صيد بحرية بجزر فرسان
أبرز المواد
 العيسى يبارك لآل الشيخ منصبه الجديد ويشكر الأسرة التعليمية
أبرز المواد
 عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز يشكر خادم الحرمين الشريفين على الثقة بتعيينه وزيرا للحرس
أبرز المواد
 ‏شاهد بالصور: ولي العهد مع مجموعة من الوزراء في جبل اللوز بتبوك
أبرز المواد
 التحالف: 29 خرقاً حوثياً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 تعرف على وزير الإعلام الجديد تركي الشبانة
أبرز المواد
 السيرة الذاتية للدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم الجديد
أبرز المواد
أمير منطقة جازان يرعى افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان غدًا

أمير منطقة جازان يرعى افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان غدًا

أبرز المواد
وزير إعلام السودان: قتلى الاحتجاجات 19 مواطناً

وزير إعلام السودان: قتلى الاحتجاجات 19 مواطناً

أبرز المواد
شاهد.. ماذا فعل الأمير خالد الفيصل عند دخوله لإفتتاح الحديقة الثقافية بجده؟

شاهد.. ماذا فعل الأمير خالد الفيصل عند دخوله لإفتتاح الحديقة الثقافية بجده؟

أبرز المواد
أول تعليق من “الصندوق العقاري” بعد حكم “الاستئناف” لصالح المتضررين

أول تعليق من “الصندوق العقاري” بعد حكم “الاستئناف” لصالح المتضررين

أبرز المواد

العيسى يبارك لآل الشيخ منصبه الجديد ويشكر الأسرة التعليمية

العيسى يبارك لآل الشيخ منصبه الجديد ويشكر الأسرة التعليمية
http://almnatiq.net/?p=673574
المناطق _ الرياض

علَّق وزير التعليم السابق، الدكتور أحمد العيسى، على قرار إعفائه من منصبه وتعيين الدكتور حمد آل الشيخ، وزيراً للتعليم خلفاً له.

وقال العيسى عبر “تويتر”: “أتقدم بالتهنئة الخالصة لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالثقة الملكية الكريمة، وأسأل الله له التوفيق والسداد”.

وأضاف: “أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات منسوبي وأسرة التعليم على دعمهم لي أثناء عملي بالوزارة، وأسأل الله التوفيق للجميع”.

وتابع قائلاً: “أتقدم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين بخالص الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة بتعييني مستشاراً بالديوان الملكي، ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب”.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يرعى افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان غدًا

أمير منطقة جازان يرعى افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان غدًا
وزير إعلام السودان: قتلى الاحتجاجات 19 مواطناً

وزير إعلام السودان: قتلى الاحتجاجات 19 مواطناً
شاهد.. ماذا فعل الأمير خالد الفيصل عند دخوله لإفتتاح الحديقة الثقافية بجده؟

شاهد.. ماذا فعل الأمير خالد الفيصل عند دخوله لإفتتاح الحديقة الثقافية بجده؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*