العيسى يبارك لآل الشيخ منصبه الجديد ويشكر الأسرة التعليمية

علَّق وزير التعليم السابق، الدكتور أحمد العيسى، على قرار إعفائه من منصبه وتعيين الدكتور حمد آل الشيخ، وزيراً للتعليم خلفاً له.
وقال العيسى عبر “تويتر”: “أتقدم بالتهنئة الخالصة لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالثقة الملكية الكريمة، وأسأل الله له التوفيق والسداد”.
وأضاف: “أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات منسوبي وأسرة التعليم على دعمهم لي أثناء عملي بالوزارة، وأسأل الله التوفيق للجميع”.
وتابع قائلاً: “أتقدم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين بخالص الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة بتعييني مستشاراً بالديوان الملكي، ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب”.
التعليقات (٠) اضف تعليق