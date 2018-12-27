“إيمان المطيري” ترفع الشكر لخادم الحرمين لتعيينها مساعداً لوزير التجارة والاستثمار

المناطق _ الرياض

رفعت الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله ـ على تعيينها مساعداً لمعالي وزير التجارة والاستثمار .

وثمنت المطيري دعم ومساندة القيادة الرشيدة للمرأة ومشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، سائلة المولى عز وجل التوفيق والنجاح لخدمة الوطن الغالي.

وبدأت الدكتورة إيمان المطيري مسيرتها المهنية أستاذاً مساعداً في علم الوراثة البشرية بجامعة هارفارد الأمريكية، كما عملت معيداً في الكيمياء بكلية الطب بجامعة الملك فيصل، وتقلدت العديد من المناصب القيادية في شركة أرامكو السعودية في مجال الإدارة الطبية والموارد البشرية ،إذ تولت حينها مشروع الشراكة بين مستشفى جوبز هوبكنز وأرامكو.

وتعد الدكتورة إيمان المطيري إحدى الكفاءات الوطنية النسائية في المملكة إذ شغلت منصب المستشار لمعالي وزير التجارة والاستثمار والمشرف على التنافسية والتحول الاستراتيجي بالهيئة العامة للاستثمار والمشرف العام للجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير”.

وأسست د. المطيري النموذج التشغيلي للجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وإنشاء المركز الوطني للتنافسية والإشراف على جميع الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة مع أكثر من ٤٠ جهة حكومية، كما تخصصت في التواصل والتنسيق العالي مع المنظمات الدولية كمجموعة البنك الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي

كما ساهمت د. إيمان المطيري في تطوير استراتيجية الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار والإشراف على تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

وتولت أيضاً مهمة تأسيس مكتب برنامج تنمية القدرات البشرية وتحديد المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير برنامج الإصلاح لمنظومة التعليم والتدريب وتنمية القدرات البشرية في المملكة أحد برامج رؤية المملكة 2030. .

وتحمل المطيري شهادة الأستاذية من جامعة هارفرد الأمريكية بعلم الجينات وشهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة بريستول في بريطانيا، وشهادة البكالوريس في الكيمياء من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، كما حصلت على الشهادة المهنية لتدريب المدراء والتنفيذين من كلية هينلي بجامعة ريدينغ البريطانية.