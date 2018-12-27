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أمير منطقة جازان يرعى افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان غدًا

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أمير منطقة جازان يرعى افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان غدًا

أمير منطقة جازان يرعى افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان غدًا
http://almnatiq.net/?p=673592
جازان - فضة عطيف
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء غد, افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان .
وأوضح  أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان, أن المركز نفذ على مساحة 100 ألف متر مربع ، ومباني الدور الارضي بمساحة 10 آلاف متر مربع، ومباني الدور الأول بمساحة 10 آلاف متر مربع، مشيرًا إلى أن المركز يحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 15 ألف متر مربع، وقاعات للاحتفالات، والمؤتمرات والاجتماعات، ومركز للمعارض، ومسرح مغلق مجهز بالتقنيات الحديثة وأنظمة ترجمة لعدد من اللغات، يتسع لنحو 1800 شخص, ومسرح آخر مفتوح يتسع لنحو 3000 شخص، كما يضم المركز صالات لكبار الزوار والضيوف، بالإضافة لأماكن مخصصة للنساء، وموقع خدمات يتسع لنحو 1000 موقف سيارة.
وأعرب بن سعيدان في ختام تصريحه, عن سعادته بافتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، الذي يتميز بموقعه بالمنطقة المركزية على الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، ويعد تحفة معمارية حضارية تعكس تطور المنطقة.

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