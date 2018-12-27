خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأفغاني

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيّاً، اليوم، من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، أثنى خلاله على ما قامت به وتقوم به المملكة لدعم مساعي الجهود لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال الاتصال، مساندة المملكة لكافة الجهود لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني الشقيق، والوقوف معه لتخطي الصعاب التي يواجهها، وتعزيز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.