الألعاب النارية .. لوحة فاتنة في سماء الجنادرية “صور”

المناطق - واس

تشكلت لوحة فنية في سماء الجنادرية، رسمتها ألوان الألعاب النارية التي أطلقتها إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة مساء اليوم، ضمن الأنشطة الترفيهية التي تقدمها في الجنادرية.

وحظيت الفعالية التي استمرت لمدة 10 دقائق ، باهتمام الزوار الذين تسابقوا لتوثيق المشاهد الحية بأجهزتهم النقالة ونشرها عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

