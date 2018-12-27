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السيرة الذاتية للدكتورة ايمان المطيري الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينها مساعداً لوزير التجارة والاستثمار

السيرة الذاتية للدكتورة ايمان المطيري الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينها مساعداً لوزير التجارة والاستثمار

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السيرة الذاتية للدكتورة ايمان المطيري الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينها مساعداً لوزير التجارة والاستثمار

السيرة الذاتية للدكتورة ايمان المطيري الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينها مساعداً لوزير التجارة والاستثمار
http://almnatiq.net/?p=673618
المناطق - واس

فيما يلي السيرة الذاتية للدكتورة ايمان بن هباس المطيري الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينها مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة
المناصب السابقة
معيدة في قسم الكيمياء بجامعة الملك فيصل 1993 – 1994م
معيدة في قسم الكيمياء بجامعة بريستول ببريطانيا 1994 – 1997م
أستاذ مساعد بعلم الوراثة البشرية بجامعة هارفرد 1998 – 2000م
مستشارة أبحاث علمية بيركن المر لعلوم الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية 2000 – 2002م
مستشارة طب وقائي بمستشفى ارامكو 2003 – 2006م
رئيسة قسم العلاقات الطبية العامة و القائم بأعمال مدير إدارة خدمات الدعم الفني الطبية وثم رئيسة قسم الجودة وسلامة المرضى
مستشفى ارامكو 2007 – 2010م
رئيسة قسم تخطيط القوى العاملة والتحليلات بشركة ارامكو 2010 – 2011م
مديرة مشروع التحول فيما يخص القياديين على مستوى شركة أرامكو السعودية ببرنامج أرامكو للتحول الاستراتيجي المتسارع بشركة ارامكو 2011 – 2012م
عضو مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين بالجامعة الملكية بالبحرين 2013م
صاحبة مكتب همة الخاص للاستشارات الإدارية(عمل خاص) 2014 – 2017م
مستشار لمعالي وزير التجارة والاستثمار المشرفة العامة للجنة التنفيذية لتحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص “تيسير، ومدير مكتب برنامج الرؤية “تنمية القدرات البشرية2017
السيرة العملية
عملت على التحضير لإنشاء مركز التنافسية الوطني وتشكيل اللجان حسب الاختصاص.
• عملت على تنسيق الشراكة بين مستشفى جونز هوبكنز وأرامكو للرعاية الصحية.
• عملت على تنفيذ برنامج لتخطيط الموارد البشرية لشركة مستشفى المواساة الخاص، و منها تطوير لجنة الموارد البشرية وتطوير نموذج لكفاءة الشركة.
السيرة التعليمية
بكالوريوس في علم الكيمياء من جامعة الملك فيصل عام 1992م.
دكتوراه في مجال الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة عام 1997م.

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