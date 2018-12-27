السيرة الذاتية لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر

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فيما يلي السيرة الذاتية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للحرس الوطني :

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود (7 أغسطس 1986م)

المؤهلات العلمية:

أنهى تعليمه للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مدارس الرياض لعام 1423/1424 وكان الثاني على المملكة.

التحق بجامعة الملك سعود وتخرج فيها عام 1429 وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص إدارة أعمال، وكان يزاول أعمالاً تجارية أثناء دراسته الجامعية.

الخبرات العملية:

عمل في إمارة منطقة الرياض بمكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما كان مستشارا خاصا لأمير منطقة الرياض.

عمل في ديوان ولي العهد بعد اختيار الملك سلمان وليا للعهد في 18/7/1433.

عمل في الديوان الملكي بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.

صدر أمر ملكي بتعيين سموه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

كما صدر الأمر الملكي بتعيين سموه عضواُ في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

كما صدر أمر ملكي بتعيين سموه رئيساُ لمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز.

كما صدر أمر ملكي بتعيين سموه عضوا في مجلس المحميات الملكية.

عضو مجلس مشروع آمالا.

عضو مجلس إدارة مشروع الديسة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان.