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الجيش اليمني يعلن عن عملية عسكرية جديدة في الجوف شمال اليمن

الجيش اليمني يعلن عن عملية عسكرية جديدة في الجوف شمال اليمن
http://almnatiq.net/?p=673625
المناطق - واس

أعلن الجيش اليمني اليوم عن عملية عسكرية جديدة لتحرير ما تبقى من مديريات خب والشعف بمحافظة الجوف شمال اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، قوله ” إن الجيش الوطني اليمني بمحور الجوف توغل في جبهة صبرين 8 كم اتجاه منطقة الشعف، وكبد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة”، مؤكدًا استمرار العملية العسكرية حتى تحرير ما تبقى من المناطق التي ما تزال تحت سيطرة العدو.

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