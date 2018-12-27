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رئيس ديوان المراقبة العامة يلتقي رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان بالأردن

رئيس ديوان المراقبة العامة يلتقي رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان بالأردن
http://almnatiq.net/?p=673644
المناطق - واس

التقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الدكتور عمر الرزاز، ومعالي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ودولة رئيس مجلس الأعيان الأستاذ فيصل الفايز، وذلك على هامش زيارته للمملكة الأردنية.
وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز الشراكة بين ديوان المراقبة العامة ونظيرة الأردني بهدف تفعيل كفاءة المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، والدور المهم الذي تقوم به الأجهزة الرقابية من خلال تبادل الخبرات للوقوف على أفضل الممارسات العالمية التي تصون المال العام وتحافظ عليه.

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