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الأمير بدر بن سلطان يشكر القيادة على تعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة

الأمير بدر بن سلطان يشكر القيادة على تعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة

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نائب أمير الجوف يشيد بالأوامر الملكية

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الأمير بدر بن سلطان يشكر القيادة على تعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة

الأمير بدر بن سلطان يشكر القيادة على تعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة
http://almnatiq.net/?p=673650
المناطق - جدة

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله على الثقة الملكية التي اقتضت تعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة.
وأكد الأمير بدر بن سلطان أن تعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة مصدر فخرٍ واعتزاز، فهي المنطقة التي تحتضن أقدس بقعة على وجه الأرض؛ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، كما تحوي بين جنباتها المشاعر المقدسة، ولعل خدمة قاصديها شرف لا يضاهيه شرف، منوهًا في ذات الوقت إلى أن العمل تحت قيادة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل يحفظه الله، فرصة سانحة لينهل من هذه المدرسة التي خدمت الوطن لأكثر من خمسة عقود في مختلف المجالات، فكان ولا يزال مرجعيةً إداريةً ناضجةً ذات حسٍ عميق، أثمرت عن ملامح التنمية التي تشهدها المنطقة اليوم، بفضل الله ثم بدعم القيادة وتوجيهات ومتابعة سموه، كما قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لوزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، مثمناً لسموه الأعمال الجليّة التي قدمها حين كان نائب لأمير مكة.
كما هنأ الأمير بدر بن سلطان، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمناسبة تعيينه أمير لمنطقة الجوف، مقدماً في ذات الوقت شكره لنائب أمير الجوف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ولأهالي المنطقة، لما لمسه خلال توليه إمارة المنطقة من حُب وتعاون وحرص على النهوض بالمنطقة وتنميتها.
وختم سموه بتوجيه رسالة لأهالي وأبناء المنطقة أكد خلالها أنه لن يدخر جهدًا في خدمتهم إنفاذًا لتوجيهات القيادة يحفظها الله التي جعلت المواطن والاهتمام به أولوية لا حياد عنها، سائلاً الله أن يحفظ للمملكة العربية السعودية قيادتها وأن يديم عليها أمنها وأن يعينه على تحقيق آمال وتطلعات أهالي منطقة مكة المكرمة.

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