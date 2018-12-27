السيرة الذاتية لسمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن

المناطق – فهد المريخي

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتعيين صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظاً لمحافظة حفرالباطن بالمرتبة الممتازة.

صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ، كما حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برونيل من لندن ببريطانيا .

تدرج سموه في عدد من المناصب في وزارة الداخلية حيث تم تعيينه بالوزارة عام 1416هـ وتدرج خلالها على عدد من الوظائف التنفيذية والإشرافية الى أن كلف وكيلاُ لوزارة الداخلية لشؤون المناطق في عام 1435هـ.، وهي الوكالة التي تعني بالمشاركة الفاعلة في رسم السياسات التي تهدف إلى تحسين المناطق وتطويرها والتنسيق مع الجهات المعنية في كل ماله صلة بتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

المناطق تهنئ سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن بالثقة الملكية وتتمنى له التوفيق والسداد.