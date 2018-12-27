مهنئاً الأمير تركي بن طلال .. أمين عسير: الأوامر الملكية خطوة مهمة لإعادة هيكلة أجهزة الدولة

المناطق - عسير

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأوامر الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعكس الحراك الدائم للتطوير على جميع المستويات لتحويل أهداف وتوجهات رؤية السعودية ٢٠٣٠ وبرامجها التنفيذية إلى مبادرات وخطوات ملموسة، من خلال استحداث أجهزة تنفيذية جديدة، أو تعيين قيادات جديدة مؤهلة لقيادة مشروعات التطوير والتحول .

واعتبر “الحميدي” أن صدور هذه الأوامر يُعد خطوة من الخطوات المستمرة لإعادة هيكلة أجهزة الدولة وتطويرها لرفع كفاءتها وقدرتها على تجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها مسيرة التحول التي يقودها ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقد هنأ “الحميدي” الأمير فيصل بن خالد لتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير مؤكداً أن منطقة عسير لن تنسى له ما قضاه من سنوات وما تحقق في عهده من إنجازات .

كما هنأ سمو الأمير تركي بن طلال على صدور أمر ملكي بتوليه إمارة المنطقة خلفاً لسمو الأمير فيصل بن خالد سائلاً الله تعالى أن يعينه ويوفقه في كل ما وكل إليه من مهام وأن يجعله خير خلف لخير سلف ، مؤكداً أن المنطقة تحتاج منه للكثير من الجهد لمواصلة التقدم وحتى تستمر عجلة النهوض والإنتاج .

وقدم شكرة تقديره لمعالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ على الجهود المشهودة التي يبذلها خلال عمله وزير لشؤون البلدية القروية وعلى ماقدمه من جهد في تطوير وتحسين العمل البلدي .