«غرفة بيشة» تعرض فرصها الاستثمارية في الجنادرية

المناطق - عسير

تشارك الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بيشة في ركن خاص ضمن جناح مجلس الغرف السعودية في مهرجان الجنادرية 33، حيث دشن الجناح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بيشة صالح الوتيد والأمين العام للغرفة الدكتور عبدالرحمن المعاوي.

وبين متحدث الغرفة قباس الفهد أن الغرفة تشارك بركن تقدم من خلال محتوياته ومعروضاته المتنوعة تعريفاً بالنهضة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي تشهدها محافظة بيشة والدور الهام الذي تلعبه الغرفة في دعم قطاع الأعمال ومنشآت القطاع الخاص وخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص مجلس ادارتها على تنفيذ التوجهات الرامية لتعزيز الدور المجتمعي للقطاع الخاص، ودعماً لرؤية 2030، كما خصص بالمشاركة تسويق الفرص الاستثمارية في جميع المجالات بمحافظة بيشة، إضافة إلى استعراض مراحل مشروع إنشاء برج الأعمال والذي سينطلق العمل فيه قريباً بحفل وضع حجر الأساس برعاية محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، مشيدا بحرص رئيس مجلس إدارة الغرفة علي الصعيري وزملائه أعضاء المجلس على تسويق محافظة بيشة والتعريف بها في مثل هذه المحافل التي تحظى باهتمام الدولة وتشهد حضوراً كبيرا من مختلف شرائح المجتمع .

