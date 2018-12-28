احدث الأخبار

«غرفة بيشة» تعرض فرصها الاستثمارية في الجنادرية
منطقة عسير
 مهنئاً الأمير تركي بن طلال .. أمين عسير: الأوامر الملكية خطوة مهمة لإعادة هيكلة أجهزة الدولة
منطقة عسير
 السيرة الذاتية لسمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 الأمير بدر بن سلطان يشكر القيادة على تعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة
منطقة مكة المكرمة
 الدكتور حمد آل الشيخ يشكر القيادة على تعيينه وزيراً للتعليم
أبرز المواد
 رئيس ديوان المراقبة العامة يلتقي رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان بالأردن
أبرز المواد
 نائب أمير الجوف يشيد بالأوامر الملكية
منطقة الجوف
 الأمير محمد بن ناصر يرعى حفل تدشين البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي الـ11
منطقة جازان
 سفير المملكة في بيروت: رفع حظر سفر السعوديين للبنان فور تشكيل الحكومة اللبنانية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعلن عن عملية عسكرية جديدة في الجوف شمال اليمن
أبرز المواد
 السيرة الذاتية لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر
أبرز المواد
 السيرة الذاتية للدكتورة ايمان المطيري الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينها مساعداً لوزير التجارة والاستثمار
أبرز المواد
«غرفة بيشة» تعرض فرصها الاستثمارية في الجنادرية

«غرفة بيشة» تعرض فرصها الاستثمارية في الجنادرية

منطقة عسير
مهنئاً الأمير تركي بن طلال .. أمين عسير: الأوامر الملكية خطوة مهمة لإعادة هيكلة أجهزة الدولة

مهنئاً الأمير تركي بن طلال .. أمين عسير: الأوامر الملكية خطوة مهمة لإعادة هيكلة أجهزة الدولة

منطقة عسير
السيرة الذاتية لسمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن

السيرة الذاتية لسمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن

المنطقة الشرقية
الأمير بدر بن سلطان يشكر القيادة على تعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة

الأمير بدر بن سلطان يشكر القيادة على تعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة

منطقة مكة المكرمة

«غرفة بيشة» تعرض فرصها الاستثمارية في الجنادرية

«غرفة بيشة» تعرض فرصها الاستثمارية في الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=673660
المناطق - عسير

تشارك الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بيشة في ركن خاص ضمن جناح مجلس الغرف السعودية في مهرجان الجنادرية 33، حيث دشن الجناح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بيشة صالح الوتيد والأمين العام للغرفة الدكتور عبدالرحمن المعاوي.

وبين متحدث الغرفة قباس الفهد أن الغرفة تشارك بركن تقدم من خلال محتوياته ومعروضاته المتنوعة تعريفاً بالنهضة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي تشهدها محافظة بيشة والدور الهام الذي تلعبه الغرفة في دعم قطاع الأعمال ومنشآت القطاع الخاص وخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص مجلس ادارتها على تنفيذ التوجهات الرامية لتعزيز الدور المجتمعي للقطاع الخاص، ودعماً لرؤية 2030، كما خصص بالمشاركة تسويق الفرص الاستثمارية في جميع المجالات بمحافظة بيشة، إضافة إلى استعراض مراحل مشروع إنشاء برج الأعمال والذي سينطلق العمل فيه قريباً بحفل وضع حجر الأساس برعاية محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، مشيدا بحرص رئيس مجلس إدارة الغرفة علي الصعيري وزملائه أعضاء المجلس على تسويق محافظة بيشة والتعريف بها في مثل هذه المحافل التي تحظى باهتمام الدولة وتشهد حضوراً كبيرا من مختلف شرائح المجتمع .

روابط ذات صلة

مهنئاً الأمير تركي بن طلال .. أمين عسير: الأوامر الملكية خطوة مهمة لإعادة هيكلة أجهزة الدولة

مهنئاً الأمير تركي بن طلال .. أمين عسير: الأوامر الملكية خطوة مهمة لإعادة هيكلة أجهزة الدولة
تركي بن طلال يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه أميراً لعسير

تركي بن طلال يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه أميراً لعسير
أمين عسير يواصل جولاته التفقدية لمشاريع تنموية و ترفيهية لبلدية الساحل

أمين عسير يواصل جولاته التفقدية لمشاريع تنموية و ترفيهية لبلدية الساحل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*