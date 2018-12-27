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بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

جائزة الملك فيصل تعرض إصداراتها المطبوعة في معرض جدة الدولي الرابع للكتاب

جائزة الملك فيصل تعرض إصداراتها المطبوعة في معرض جدة الدولي الرابع للكتاب
http://almnatiq.net/?p=673664
المناطق - محمد آل طاوي - جدة

ضمن جناح مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية المشارك في الدورة الرابعة لمعرض جدة الدولي للكتاب، تستعرض جائزة الملك فيصل إصداراتها.
سيتمكن زوار معرض جدة الدولي للكتاب من التعرف على مجموعة الإصدارات التي وثّقت مسيرة جائزة الملك فيصل في تكريم الإنجازات الإنسانية التي ساهمت في حياة البشر حول العالم. وتشمل كتاب “سجل كلمات الأمير خالد الفيصل” ، وكتاب “جائزة الملك فيصل 1979 – 2018” ، وكتاب “الفائزون بجائزة الملك فيصل لعام ٢٠١٨”، بالإضافة إلى كتب حول الفائزين بفروع الجائزة الخمسة: خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، الطب، والعلوم.
وستضم إصدارات جائزة الملك فيصل المتاحة في معرض جدة الدولي للكتاب، السجل الوثائقي المطبوع للندوة العلمية التي أقيمت بعنوان “عبدالله العثيمين مؤرخا وأديبا”، وستقوم جائزة الملك فيصل بعرض إصدارات مبادرتها المبتكرة “مائة كتاب وكتاب” والهادفة إلى تعزيز جهود التعاون في المجال الثقافي والتبادل المعرفي بين الثقافات، ومنها كتب باللغة العربية حول عدد من المفكرين الفرنسيين مثل : رجيس بلاشير، وجاك بيرك، وغوستاف لوبون ودونيز مانسون، وكلود كاهن وأخرى باللغة الفرنسية حول أدباء ومثقفين عرب مثل: محمد أركون، وهشام جعيط، وعبد الرحمن بدوي، ومصطفى صفوان، وآسيا جبار.
تأتي مشاركة جائزة الملك فيصل في معرض جدة الدولي الرابع للكتاب في إطار مواصلة جهودها المستمرة لتطوير منصات متنوعة، إلكترونية ومطبوعة، تحقق التواصل الثقافي والانفتاح على العلوم والإبداعات البشرية في سبيل نشر ونقل وتوطين المعرفة وتعزيز مجالات الإبداع الفكري.

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