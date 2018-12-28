آل حموض يناقش آخر استعدادات الزراعة قبل انطلاق مهرجان العسل السابع

المناطق - المجارده

استقبل محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض بمكتبه صباح اليوم الخميس مدير فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة عبدالله بن أحمد الشهري الذي أطلع المحافظ على آخر الاستعدادات قبل انطلاق مهرجان العسل السابع بالمجاردة تحت شعار (عسلنا أجود) ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي تحت شعار (المجاردة أجمل) وذلك يوم الاثنين القادم الموافق ١٤٤٠/٤/٢٤ه

وفي ختام اللقاء قدم مدير فرع وزارة البيئة و المياه والزراعة بالمجاردة درعاً تذكارياً لسعادة المحافظ تثميناً لجهوده ودعمه اللامحدود من أجل إنجاح هذا المهرجان.