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الأحوال المدنية تعرض في “الجنادرية” أكثر الأسماء تسجيلاً بين المواليد خلال 2018

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الأحوال المدنية تعرض في “الجنادرية” أكثر الأسماء تسجيلاً بين المواليد خلال 2018

الأحوال المدنية تعرض في “الجنادرية” أكثر الأسماء تسجيلاً بين المواليد خلال 2018
http://almnatiq.net/?p=673670
المناطق - الرياض

عرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في جناحها المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” مجسمات بأكثر الأسماء تسجيلاً في المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 2018، حيث تصدر القائمة اسم “سلمان” للذكور و”حور” للإناث.

وأظهرت الإحصائية الصادرة عن وكالة الأحوال المدنية، أن أكثر أسماء الذكور تسجيلاً بين المواليد في السعودية للعام الماضي، هم: (سلمان، ومحمد، وعبدالعزيز)، أما الإناث: (حور، وكيان، ونورة).

وتضمنّت الإحصائية أكثر الأسماء شعبية للعام 1438هـ، للذكور: (علي، وفهد، عبدالرحمن، وخالد، ، وفيصل، ثم فهد)، وجاءت: (جود، وترف، ثم سارة، وسحاب وملك) في بقية أسماء الإناث الأكثر شعبية.

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