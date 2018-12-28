احدث الأخبار

“مايكروسوفت” تطلق مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية العام المقبل
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يأمر بصرف رواتب الموظفين المدنيين في الحديدة
أبرز المواد
 درجات الحرارة تقفز إلى 49 درجة في 5 مناطق بأستراليا
أبرز المواد
 15 نوعاً من العصائر الطبيعية تخلصك من احتقان الحلق تماماً
أبرز المواد
 رئيس ديوان المراقبة العامة يزور الأردن ويوقع مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة الأردني
أبرز المواد
 السويد تعلن إحباط عمل إرهابي كبير بالكيمياوي
أبرز المواد
 الأحوال المدنية تعرض في “الجنادرية” أكثر الأسماء تسجيلاً بين المواليد خلال 2018
أبرز المواد
 آل حموض يناقش آخر استعدادات الزراعة قبل انطلاق مهرجان العسل السابع
منطقة عسير
 جائزة الملك فيصل تعرض إصداراتها المطبوعة في معرض جدة الدولي الرابع للكتاب
ثقافة وفنون
 «غرفة بيشة» تعرض فرصها الاستثمارية في الجنادرية
منطقة عسير
 مهنئاً الأمير تركي بن طلال .. أمين عسير: الأوامر الملكية خطوة مهمة لإعادة هيكلة أجهزة الدولة
منطقة عسير
 السيرة الذاتية لسمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن
المنطقة الشرقية
“مايكروسوفت” تطلق مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية العام المقبل

“مايكروسوفت” تطلق مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية العام المقبل

أبرز المواد
الرئيس اليمني يأمر بصرف رواتب الموظفين المدنيين في الحديدة

الرئيس اليمني يأمر بصرف رواتب الموظفين المدنيين في الحديدة

أبرز المواد
درجات الحرارة تقفز إلى 49 درجة في 5 مناطق بأستراليا

درجات الحرارة تقفز إلى 49 درجة في 5 مناطق بأستراليا

أبرز المواد
15 نوعاً من العصائر الطبيعية تخلصك من احتقان الحلق تماماً

15 نوعاً من العصائر الطبيعية تخلصك من احتقان الحلق تماماً

أبرز المواد

15 نوعاً من العصائر الطبيعية تخلصك من احتقان الحلق تماماً

15 نوعاً من العصائر الطبيعية تخلصك من احتقان الحلق تماماً
http://almnatiq.net/?p=673681

مع الانتقال ما بين الفصول، وازدياد برودة الشتاء، عادة ما نعاني من نزلات البرد والأنفلونزا التي ربما يصاحبها احتقان بالحلق، ما قد يتسبب بارتفاع درجة حرارة الجسم. وفي الأغلب نسارع إلى الطبيب لاتخاذ اللازم في محاولة لمقاومة المرض.

ومع ذلك فإن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعدنا في التغلب على التهاب الحلق والقضاء عليه بطريقة طبيعية وباستخدام مكونات موجودة في كل منزل.

وعلى ذمة موقع “بولدسكاي”، المعني بالشؤون الصحية، هناك 15 نوعاً من العصائر التي تكون مفيدة جداً في حالة الإصابة بالتهاب الحلق والتي يمكن أن تقضي عليه في غضون 3 أيام على الأكثر. لكن يجب التأكد من عدم استخدام الماء البارد أو الحليب البارد أو الثلج أثناء إعداد العصائر، حتى لا تفاقم الالتهاب. ومن هذه العصائر:

1- عصير الليمون

هو من أفضل العصائر المفيدة لحالات احتقان الحلق، خاصة إذا تناولته دافئاً، فهو يهدئ الالتهاب ويخففه تدريجياً كما يخفف الألم المصاحب للاحتقان.

2- عصير الزنجبيل

الزنجبيل يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا، مما يقضي على أي عدوى بمنطقة الحلق.

3- عصير الجزر

عصير الجزر غني بفيتامين “C”، والذي يساعد في القضاء على أي عدوى بالحلق. ويكفي احتساء كوب واحد من عصير الجزر يومياً لمدة 3 أيام للقضاء على الاحتقان في الحلق تماماً.

4- عصير الثوم

الثوم غني بخصائصه الدوائية القادرة على القضاء على العدوى والتخلص من احتقان الحلق في الحال. و4 ملاعق من عصير الثوم فقط قادرة على ذلك.

5- عصير توت العليق

من المعروف أن عصير توت العليق يعتبر من أفضل أنواع العصائر التي تخفف من آلام احتقان الحلق وتقضي عليه.

6- عصير البرتقال

وبالطبع عصير البرتقال يقوم بالقضاء على التهاب الحلق في وقت قصير، نظراً لأنه غني بفيتامين “C”.

7- عصير الصبار

يعطي عصير الصبار نتيجة رائعة في القضاء على احتقان الحلق.

8- عصير الطماطم

يعتبر تناول كوبين من الطماطم، مضافاً لهما القليل من الملح، من أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق.

9- عصير النعنع

يمتاز النعنع بخصائصه الدوائية العديدة، والتي تساعد في القضاء على عدوى الحلق، ويمكن إضافة القليل من الزبادي للعصير لطعم أفضل.

10- عصير الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى “بروميلاين”، وهو يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والتي تخفف كثيراً من احتقان الحلق.

11- عصير الكيوي

يحتوي الكيوي على البروتينات التي تساعد في التخلص من السعال الجاف. وهو من العصائر الطبيعية الرائعة والمفيدة في التخلص من التهاب الحلق.

12- عصير الموز

الموز غني بالبوتاسيوم الذي يعد من المواد التي تعالج احتقان الحلق بطريقة طبيعية. فتناول موزة واحدة يوميا يقي من نزلات البرد والسعال بشكل عام.

13- عصير البطيخ

يساعد عصير البطيخ في الحفاظ على رطوبة الجسم، كما أن كوبا من عصير البطيخ الدافئ يحسن كثيراً من احتقان الحلق ويعجل بشفائه تماماً.

14- عصير المشمش المجفف

هو من أفضل العصائر للقضاء على احتقان الحلق.

15- عصير الفلفل الأسود

إن كوبا من عصير الفلفل الأسود قد يكون له مفعول السحر في القضاء على احتقان الحلق وقتل الجراثيم.

روابط ذات صلة

“مايكروسوفت” تطلق مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية العام المقبل

“مايكروسوفت” تطلق مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية العام المقبل
الرئيس اليمني يأمر بصرف رواتب الموظفين المدنيين في الحديدة

الرئيس اليمني يأمر بصرف رواتب الموظفين المدنيين في الحديدة
درجات الحرارة تقفز إلى 49 درجة في 5 مناطق بأستراليا

درجات الحرارة تقفز إلى 49 درجة في 5 مناطق بأستراليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*