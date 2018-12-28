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درجات الحرارة تقفز إلى 49 درجة في 5 مناطق بأستراليا

درجات الحرارة تقفز إلى 49 درجة في 5 مناطق بأستراليا
http://almnatiq.net/?p=673684
المناطق - وكالات

توقع مكتب الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة يوم الخميس 27 ديسبمر في بعض أنحاء أستراليا إلى 49 درجة مئوية.

وهذا الارتفاع على بعد درجتين من أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في أستراليا، والتي بلغت 50.7 درجة مئوية في مطار أودنادا في جنوب أستراليا في عام 1960.

وفي التفاصيل، ارتفعت الحرارة في مناطق واسعة بشمال ووسط أستراليا إلى مايربو على 40 درجة مئوية، وتفيد توقعات مكتب الأرصاد بأن الحرارة المرتفعة ستستمر حتى عشية العام الجديد.

وفي ماربل بار بمنطقة بيلبارا شمال غربي أستراليا، يتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 49 درجة مئوية.

وتنتظر مناطق تعدين الأوبال، تحت الأرض، في كوبر بيدي، جنوب البلاد، درجة حرارة تصل إلى 46 درجة مئوية.

وتوقع بوني هاسلغروف، الخبير بمكتب أرصاد جنوب أستراليا، في تصريح لهيئة الإذاعة الأسترالية “أيه بي سي”، أن تظل درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية، على مدار الأسبوع المقبل.

وصدرت تحذيرات من حرائق في أنحاء أستراليا، وأصدرت السلطات الصحية تعليمات بتجنب التعرض للشمس وتناول كميات كبيرة من المياه.

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