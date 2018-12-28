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“مايكروسوفت” تطلق مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية العام المقبل

“مايكروسوفت” تطلق مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية العام المقبل
http://almnatiq.net/?p=673690
المناطق - الرياض

أعلنت مصادر في شركة مايكروسوفت عن نية الشركة طرح نماذج جديدة من الأجهزة الإلكترونية عام 2019.

وستطرح الشركة أولا كاميرات ويب يمكن وصلها مع التلفزيونات والشاشات الذكية والحواسب وحتى أجهزة “Xbox”، وستزود تلك الكاميرات بخاصية التعرف على الوجوه، لتوفر للمستخدم إمكانية الدخول إلى حساباته الإلكترونية عبر بصمة وجهه بطريقة آمنة.

وستكمل هذه الكاميرات الأدوات التي ستتعامل مع نظام “Windows Hello” كماسح بصمات الأصابع، لتعمل مجتمعة على تأمين حماية مثالية للحواسب من استخدام شخص آخر غير صاحبها.

وبالإضافة إلى تلك الكاميرات، من المفترض أن تطرح “مايكروسوفت” ملحقات جديدة لأجهزة “Xbox”، ونماذج حديثة من حواسب “Surface” اللوحية، وحواسب شخصية متطورة.

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