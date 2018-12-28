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النفط يعاود الهبوط مع تراجع الأسهم الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=673701
المناطق - وكالات

تراجعت أسعار النفط بعد صعودها ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة، مع انخفاض الأسهم في بورصة وول ستريت وتركيز أسواق النفط على بوادر تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي وإنتاج قياسي للخام.

وهبط خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 4.24 بالمئة، أو 2.31 دولار، ليبلغ عند التسوية 52.16 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.61 دولار، بما يعادل 3.48 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 44.61 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط ارتفعت، مقتفية أثر صعود وول ستريت بعدما حاولت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعزيز ثقة المستثمرين. وتراجعت الأسهم الأميركية الخميس، مما ضغط على أسعار النفط.

وخسر برنت والخام الأميركي أكثر من ثلث قيمتهما منذ بداية أكتوبر تشرين الأول، ويتجهان نحو تكبد خسائر تزيد على 20 بالمئة في 2018.

وتسببت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في تقويض طلب المستثمرين على الأصول العالية المخاطر وضغطت على عقود الخام الآجلة.

ويشعر المتعاملون في السوق بالقلق من تخمة معروض الخام.

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