الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يرفع الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الثقة الكريمة بتمديد خدمته وزيرًا للداخلية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الشكر و الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، على الثقة الكريمة بتمديد خدمته وزيرًا للداخلية، وعضوًا في مجلس الوزراء، وعضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وأعرب سمو وزير الداخلية، عن تقديره لهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، بعد توفيق الله خير محفز للمسؤولين لأداء عملهم وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

ودعا سموه الله عز وجل، أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الوطن، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الغالي في ظل قيادته الرشيدة.