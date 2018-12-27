‏‫الخدمات الطبية بالخرج تقيم حفل تخريج عدد من الدورات التدريبية

المناطق - الرياض

أقام مركز ومدرسة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالخرج حفل تخريج عدد من الدورات التدريبية للفترة الأولى للعام ( 1439-1440هـ ) وذلك بحضور مدير مستشفيات القوات المسلحة بالخرج اللواء الطبيب / نامي بن فوزان الجعيد يوم الخميس الموافق ( 20/4/1440هـ )

وأكد اللواء الطبيب / الجعيد على أن المركز والمدرسة هي أحد الروافد التعليمية للمنشأة الصحية للقوات المسلحة ويأتي هذا التخرج نتاجاً لما تتلقاه الخدمات الطبية من دعم لا محدود من القيادة الكرريمة لتطوير الكوادر الوطنية الطبية والإدارية والعسكرية المؤهلة علمياً وعمليا ، مما ينعكس ايجابا على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى .

ومن جانبه أضاف قائد مركز ومدرسة الخدمات الطبية بالخرج العميد / راشد بن عبدالله آل معدي أن عدد خريجي الدورات بلغ ( 317 ) خريجا بميدان المركز والمدرسة حيض شملت الدورات ( متقدمة ضباط صف صحيين – تأسيسية ضباط صف صحيين – دورة المسعف الميداني – دورة الفرد الأساسي )