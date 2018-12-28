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لهذا السبب تم إعفاء وزير “البلدية” من منصبه!

لهذا السبب تم إعفاء وزير “البلدية” من منصبه!
http://almnatiq.net/?p=673716
المناطق _ الرياض

قالت مصادر أن سبب إعفاء المهندس عبداللطيف بن ‏عبدالملك آل الشيخ من منصبه وتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية، هو ضعف أداء الوزارة على عكس بقية الوزارات.
وحسب ” عكاظ” أضافت المصادر أن البلديات سجل أداءها مستويات ضعيفة، على عكس الوزارات الأخرى التي تطورت أعمالها وحققت قفزات نوعية.
وأشارت المصادر إلى أن البلديات لا تزال بعيدة عن مخرجات رؤية 2030، ولم تعمل بشكل مرضٍ لمواكبة تطلعات المواطنين كجهة خدمية مهمة.
ولفتت إلى أن فروع البلديات في المناطق هي الحلقة الأضعف في الخدمات الحكومية، وهو ما تطلب تغييراً وزاريا لتعديل مسار عملها.

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