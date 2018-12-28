من هو معالي الفريق أول “خالد الحربي” مدير الأمن العام الجديد؟ ..

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http://almnatiq.net/?p=673718
المناطق _ الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أمراً ملكياً بتعيين معالي الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي، مديراً للأمن العام.

السيرة الذاتية

وُلد معالي الفريق الأول خالد بن قرار الحربي في المدينة المنورة عام 1962م، وبدأت خدمته العسكرية في عام 1402هـ.

تخرج في ثانوية أحد في المدينة المنورة عام 1399 ـ 1400هـ ثم التحق بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض، وتخرج فيها عام 1402هـ برتبة ملازم حاملاً درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، وتعين في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية وقائد كتيبة، وقائداً لمركز التجنيد والتدريب، ومديراً للعمليات حتى عين قائداً لقوة المدينة المنورة عام 1422هـ وفي نهاية عام 1427هـ نُقل للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة حيث عين مديراً للعمليات، ومن ثم مساعداً، وفي 1 / 11 / 1431هـ عين قائداً لقوات الطوارئ الخاصة.

الخبرات العملية:
شغل منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة منذ 20 يوليو 2017م.
في 9 / 10 / 1437هـ صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق.
وفي 26 / 10 / 1438هـ صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول.

الدورات:
التحق معاليه بعدد من الدورات في الداخل، منها مكافحة الإرهاب، ودورة الصاعقة والمظلات والعمليات الخاصة، ودورة الإشراف على التدريب، ودورات في الحاسب الآلي.

كما التحق بعدد من الدورات الخارجية في بريطانيا بدورة اللغة الإنجليزية، ودورة السيطرة على الشغْب، ودورة في مكافحة الإرهاب في فرنسا وفي الصين، ودورة القيادات الأمنية في جمهورية مصر العربية، ودورة اللغة الملايوية، ودورة الأركان ماجستير علوم عسكرية في الجمهورية الإندونيسية.

شارك في تنظيم وإدارة أعمال الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى عدة سنوات، وله مشاركات في وضع أسس خطط وإدارة تنظيم الحشود في منشأة الجمرات، وعمل قائداً لقوات أمن الحج لعام 1437هـ، وقائداً لأمن العمرة والحج لعام 1438هـ.

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