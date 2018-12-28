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البحرين تعلن استمرار العمل في سفارتها لدى سوريا

البحرين تعلن استمرار العمل في سفارتها لدى سوريا
http://almnatiq.net/?p=673731
المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية استمرار العمل في سفارة المملكة لدى الجمهورية العربية السورية.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أن “العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة مستمر، علماً بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع”.

وأضاف البيان” تؤكد وزارة الخارجية حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم”.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة اعتباراً من أمس الخميس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري”.

وأعربت عن “تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية”.

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