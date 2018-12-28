ماجدة الرومي من قلب العلا.. “غنيت من قلبي وسأعود”

المناطق _ الرياض

شكرت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي المملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال بعد وصولها، الأربعاء، للمشاركة في مهرجان “شتاء طنطورة”.

ونشر حساب مهرجان “شتاء طنطورة” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو للفنانة الكبيرة تقدم الشكر للسعودية وشعبها، قائلة إنها غنت من قلبها وبحب كبير للحفاوة التي لمستها في مشاعر الاستقبال لها.

كما أكدت أن ستعود في حفلات أخرى، قائلة:” إن السعودية بلد غالٍ على قلبي، وهذه خطوة ستتبعها خطوات وحفلات أخرى”.

يذكر أن مدينة “العلا” بالمدينة المنورة تستضيف مهرجان “شتاء طنطورة” السياحي والثقافي، وهو المهرجان الذي يعد أطول مهرجان من نوعه في السعودية، حيث يقام على مدار 7 أسابيع وتحديدا من 20 ديسمبر وحتى 9 فبراير.

المهرجان سيتضمن العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية التي تتناسب مع جميع الأعمار السنية، ومن أشهر المطربين والنجوم الذين سيحيون ليالي “شتاء طنطورة” محمد عبده وماجدة الرومي، بالإضافة إلى مسابقات الخيل، كما ستخصص فقرة بأكملها للعازف المصري الشهير عمر خيرت، وسيتم تقديم مجموعة من الأغنيات الشهيرة لأم كلثوم بتقنية “هولوجرام” لتظهر وكأن أم كلثوم تحيي الحفل من على خشبة المسرح.