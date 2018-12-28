احدث الأخبار

لهذا السبب .. ابنة ثاني أغنى رجل في العالم تزور القاهرة
أبرز المواد
 بدون رصاصة واحدة.. “خطة عسكرية روسية” لسحق الغرب
أبرز المواد
 10 مهارات اتصف بها الوزير “الجبير” في حديثه مع وسائل الإعلام.. بينها “قلب الطاولة”
أبرز المواد
 صدمة اقتصادية جديدة لـ “هواوي”.. واشطن تدرس حظر مبيعاتها نهائيا
أبرز المواد
 النفط يتعافى برغم استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي
أبرز المواد
 دراسة: ممارسة التدريبات قد تخفض ضغط الدم بقدر ما يفعل الدواء
أبرز المواد
 (مسبار2) يحلق بأيتام المملكة نحو الفضاء والطيران والإعلام
المنطقة الشرقية
 ماجدة الرومي من قلب العلا.. “غنيت من قلبي وسأعود”
أبرز المواد
 البحرين تعلن استمرار العمل في سفارتها لدى سوريا
أبرز المواد
 السودان.. تظاهرة جديدة اليوم واستدعاء وزير الداخلية
أبرز المواد
 الحوثيون يجندون في الحديدة.. بذريعة تسليم الموانئ
أبرز المواد
 الأرصاد :أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة وغبار على تبوك والرياض
أبرز المواد
لهذا السبب .. ابنة ثاني أغنى رجل في العالم تزور القاهرة

لهذا السبب .. ابنة ثاني أغنى رجل في العالم تزور القاهرة

أبرز المواد
بدون رصاصة واحدة.. “خطة عسكرية روسية” لسحق الغرب

بدون رصاصة واحدة.. “خطة عسكرية روسية” لسحق الغرب

أبرز المواد
10 مهارات اتصف بها الوزير “الجبير” في حديثه مع وسائل الإعلام.. بينها “قلب الطاولة”

10 مهارات اتصف بها الوزير “الجبير” في حديثه مع وسائل الإعلام.. بينها “قلب الطاولة”

أبرز المواد
صدمة اقتصادية جديدة لـ “هواوي”.. واشطن تدرس حظر مبيعاتها نهائيا

صدمة اقتصادية جديدة لـ “هواوي”.. واشطن تدرس حظر مبيعاتها نهائيا

أبرز المواد

دراسة: ممارسة التدريبات قد تخفض ضغط الدم بقدر ما يفعل الدواء

دراسة: ممارسة التدريبات قد تخفض ضغط الدم بقدر ما يفعل الدواء
http://almnatiq.net/?p=673736
المناطق - وكالات

أفادت دراسة بأن ممارسة التمارين الرياضية قد تخفض ضغط الدم بقدر ما يفعل الدواء.

وجمع الباحثون بيانات ما يقرب من 400 تجربة عشوائية قيمت آثار أدوية ضغط الدم وممارسة التدريبات على خفض ضغط الدم. ووجد الباحثون أن الأدوية والرياضة خفضت ضغط الدم بنحو تسعة مليمترات زئبق لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

محتوى دعائي

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة حسين ناجي الباحث في السياسات الصحية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في المملكة المتحدة ”يبدو أن التمارين تسبب انخفاضات مماثلة في ضغط الدم الانقباضي مثل الأدوية الخافضة للضغط التي يشيع استخدامها بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم“.

ودرس ناجي وزملاؤه نتائج 194 تجربة عشوائية بحثت تأثير أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم و197 تجربة اختبرت تأثير التدريبات على خفض الضغط المرتفع.

وعند فحص بيانات جميع المشاركين وجد الباحثون أن الأدوية أكثر فعالية من ممارسة التمارين الرياضية في خفض ضغط الدم الانقباضي وهو الرقم العلوي في قراءة ضغط الدم والذي يشير إلى الضغط على جدران الأوعية الدموية عندما يضخ القلب الدم.

لكن عندما ركز الفريق فقط على المجموعة التي تعاني من ارتفاع كبير في الضغط، حيث يسجل الرقم العلوي في قراءة الضغط 140 أو أكثر، وجدوا أن التدريبات تحقق نفس نتيجة الدواء إذ يخفضان الضغط 8.96 مليمتر زئبق في المتوسط.

وأشار ناجي وزملاؤه إلى أنهم فحصوا تأثير أنواع مختلفة من التمارين ووجدوا أن جميع أنواع التمارين حتى البسيطة منها تحقق فائدة.

روابط ذات صلة

لهذا السبب .. ابنة ثاني أغنى رجل في العالم تزور القاهرة

لهذا السبب .. ابنة ثاني أغنى رجل في العالم تزور القاهرة
بدون رصاصة واحدة.. “خطة عسكرية روسية” لسحق الغرب

بدون رصاصة واحدة.. “خطة عسكرية روسية” لسحق الغرب
10 مهارات اتصف بها الوزير “الجبير” في حديثه مع وسائل الإعلام.. بينها “قلب الطاولة”

10 مهارات اتصف بها الوزير “الجبير” في حديثه مع وسائل الإعلام.. بينها “قلب الطاولة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*