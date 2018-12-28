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النفط يتعافى برغم استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

النفط يتعافى برغم استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي
http://almnatiq.net/?p=673741
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط بمقدار دولار اليوم الجمعة مستردة بعض خسائرها التي منيت بها في الجلسة السابقة، لكن نمو مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد العالمي أبقت الأسواق تحت ضغط.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار، أو ما يعادل 1.94 بالمئة، إلى 53.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش. وكان الخام هبط 4.24 بالمئة، أو 2.31 دولار، أمس إلى 52.16 دولار للبرميل.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.47 بالمئة، أو ما يعادل 1.10 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق 3.6 بالمئة. وأغلق الخام منخفضا 3.48 بالمئة، أو 1.61 دولار، في تعاملات أمس عند 44.61 دولار للبرميل.

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