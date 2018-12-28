10 مهارات اتصف بها الوزير “الجبير” في حديثه مع وسائل الإعلام.. بينها “قلب الطاولة”

المناطق - الرياض

حدد أكاديمي سعودي، 10 مهارات اتصف بها وزير الدولة للشؤون الخارجية عادي الجبير، للظهور الإعلامي المؤثر ولقاءاته الإعلامية والتعامل مع وسائل الإعلام.

وقالأيمن السعيدي عضو هيئة التدريس بجاممعة أم القرى، من فترة طويلة وأنا اتابع لقاءات عادل الجبير وأستفيد في كل مرة مهارة إعلامية؛ وهي ١٠ دروس ليس في السياسة فحسب لكن في مختلف المجالات.

وبدأ السعيدي في جملة من التغريدات تفصيل هذه المهارات، كلا على حدا:

١. الهدوء واللغة الواضحة والإجابة المختصرة المركزة

هي من أهم السمات التي تجدها في لقاءات عادل الجبير ؛ والنصيحة هنا توقف في اللقاءات التلفزيونية في الوقت المناسب فالإستطراد في الإجابة يجعلك عرضة للخطأ

٢. تغيير لغة الخطاب بتغيير الموقف :

عادل_الجبير يعمل بقاعدة لكل مقام مقال ولكل حادث حديث ؛ فتجد هنا تغير كبير في نبرة حديثه ولغته وحتى لغة جسده عند استنكاره للتدخلات الكندية ؛ وهذا التوازن قاعدة مهمة لكل متحدث

٣. التنبه إلى الخدع والمزالق الإعلامية :

عمل كثير من المعدين والمذيعين إيقاعك في موقف محرج على الهواء بعرض وجهة نظر أخرى أو قضية معقدة والانتباه لهذه “الأفخاخ” هو عملك عندما تكون ضيف أو متحدث ؛ وهذا وتضح هنا في حديث عادل الجبير عن ترامب أثناء الانتخابات الأمريكية

٤. اختيار المنصة المناسبة :

البحث يتحمس بالجواب لأي صحفي أو مؤسسة إعلامية دون أن يسأل ويعرف خلفياتها وأهدافها مما يجعله في موقف محرج ؛ سؤال عادل الجبير بدقة لهذا المراسل الاسرائيلي مثال مهم للتعامل مع وسائل الإعلام

٥. ضرب الأمثلة المناسبة للجمهور :

بعد إدعاء صحفي أمريكي أن داعش تمثل الإسلام كان رد عادل الجبير بنفس منطقه لكن بمثال يحاكي المجتمع الأميركي وهي منظمة KKK العنصرية المعروفة حول العالم ؛ أوجد لنفسك أمثلة يفهمها الجمهور حتى توصل رسالتك

٦. قلب الطاولة :

لا تجب عن كل ادعاء ؛ تحتاج أحياناً إلى تغيير اتجاه الحديث من الدفاع إلى الهجوم بالأدلة المناسبة ؛ فبدل الرد على ادعاءات القنصل الإيراني مباشرة قرر عادل الجبير تقديم حقائق أكثر تاثيراً وبسرد تاريخي واضح

٧.الانتباه للتفاصيل :

لا تستعجل الإجابة على الأسئلة انتبه واستمع جيداً فبعضها قد لا يحتاج للرد سوى بثوان ..

٨. اجياد القواسم المشتركة مع الجمهور :

ابحث عن ما تشاركه مع الناس من اهتمامات أو من قصص وتجارب هذه من أهم القواعد للمتحدث المؤثر ؛ عادل الجبير اختار التحدث عنها بالألمانية ولو لدقائق حتى توجد وقع أكبر لدى المجتمع الألماني

٩. الاعداد الجيد :

هذه قاعدة أساسية لكل ظهور إعلامي ؛ توقع الأسئلة وجهز الإجابات ؛ بل ابحث عن آراء من يخالفك واستخدمها لتوضيح وجهة نظرك وعرض رسالتك حتى قبل أن تسأل حديث لـعادل الجبير في لندن يعرض جزء من هذا الإعداد

١٠. الخروج من عباءة الرسمية :

لا يمكن ان تكون جاداً طول الوقت ؛ رسمياً في كل لقاء ، بعض اللقاءات تحتاج إلى البساطة وحتى الطرافة لتجذب من حولك ؛ حديث عادل الجبير عن حسابه في تويتر مثال على ذلك.

وفي النهاية، قال: لكل من سأل عن الفرق بين مهام الوزيرين هنا التوضيح من الحساب الرسمي لوزارة الخارجية، شكرا عادل الجبير كنت وستظل مدرسة في السياسة وسداً منيعاً للوطن كل التوفيق في مهامك الجديدة كوزير للدولة للشؤون الخارجية.